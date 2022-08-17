Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Новое знакомство закончилось для самарчанки потерей самого дорогого

Фото Новое знакомство закончилось для самарчанки потерей самого дорогого
Фото Новое знакомство закончилось для самарчанки потерей самого дорогого

Фото: unsplash.cоm

В Самаре вынесли приговор 44-летнему мужчине, которого местная жительница опрометчиво пригласила в гости.

54-летняя женщина в посёлке Мехзавод Самарской области стала жертвой нападения нового ухажёра. Нетрезвый гость напал на хозяйку квартиры и похитил у нее самое дорогое. Об этом пишет издание sovainfo.ru.

Пока самарчанка хлопотала на кухне, ухажёр стащил из шкатулки несколько ювелирных украшений и спрятал в свой карман. Когда дама заметила воровство, между ними вспыхнула ссора.

Мужчина повалил хозяйку квартиры на диван и начал душить. Она смогла его оттолкнуть, выбежала на лестницу и принялась звать на помощь. Нападавший испугался и убежал.

Полицейские задержали подозреваемого, он признал свою вину. Выяснилось, что украшения он сдал в ломбард, а там уже успели их перепродать.

Суд признал мужчину виновным, и с учетом прошлой непогашенной судимости его отправили в колонию строгого режима на 2 года 5 месяцев.

Также он должен будет возместить ущерб за украденные украшения. Женщина оценила их в 30 тыс. руб.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22769
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15901
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15739
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
13639
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
12273
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11252
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
11097
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022