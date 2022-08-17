Новое знакомство закончилось для самарчанки потерей самого дорогого

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В Самаре вынесли приговор 44-летнему мужчине, которого местная жительница опрометчиво пригласила в гости.

54-летняя женщина в посёлке Мехзавод Самарской области стала жертвой нападения нового ухажёра. Нетрезвый гость напал на хозяйку квартиры и похитил у нее самое дорогое. Об этом пишет издание sovainfo.ru.

Пока самарчанка хлопотала на кухне, ухажёр стащил из шкатулки несколько ювелирных украшений и спрятал в свой карман. Когда дама заметила воровство, между ними вспыхнула ссора.



Мужчина повалил хозяйку квартиры на диван и начал душить. Она смогла его оттолкнуть, выбежала на лестницу и принялась звать на помощь. Нападавший испугался и убежал.



Полицейские задержали подозреваемого, он признал свою вину. Выяснилось, что украшения он сдал в ломбард, а там уже успели их перепродать.



Суд признал мужчину виновным, и с учетом прошлой непогашенной судимости его отправили в колонию строгого режима на 2 года 5 месяцев.



Также он должен будет возместить ущерб за украденные украшения. Женщина оценила их в 30 тыс. руб.