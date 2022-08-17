Новосибирский Минкульт назначил Михаила Дробышева новым директором «Первого театра»

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В Минкульте НСО объявили о назначении нового руководителя «Первого театра»: после снятия с должности Юлии Чуриловой им стал Михаил Дробышев.

16 августа в министерстве культуры Новосибирской области озвучили, кто выбран на пост нового руководителя «Первого театра». По информации пресс-службы регионального Минкульта, с августа 2022 года директором «Первого театра» стал Михаил Дробышев. 16 числа исполняющий обязанности министра культуры НСО Юрий Зимняков представил его коллективу театра.

Известно, что до текущего назначения был заведующим отделением социально-культурной деятельности в Новосибирском областном колледже культуры и искусств.

Об увольнении предыдущего руководителя «Первого театра» Юлии Чуриловой стало известно в марте 2022 года. Официальная причина не была озвучена ни региональным Минкультом, ни в «Первом театре», но известно, что ранее критике подвергалась позиция Юлии Чуриловой о событиях в стране. При этом под сомнение был поставлен один из спектаклей фестиваля «Один. Два. Три» — «Юдифь» на украинском языке.