В Новосибирске ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте

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В Новосибирской области оперативный штаб одобрил рекомендательный масочный режим в общественном транспорте и среди сотрудников, работающих с населением.

Оперштаб Новосибирской области рекомендовал пассажирам общественного транспорта соблюдать масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ношение масок также распространяется на сотрудников учреждений, которые работают с населением. Об этом 17 августа сообщили в правительстве региона.

По словам главы Роспотребнадзора Новосибирской области Александра Щербатова, в регионе продолжается развертывание эпидемиологического процесса.

"За последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Наиболее активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ", — сказал главный санитарный врач.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов уточнил, что только за последние сутки, 16 августа, в области выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В связи с этим по итогам заседания оперативный штаб принял решение рекомендовать использование масок в общественном транспорте. Работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами, необходимо носить маски на рабочих местах.