Первые заморозки в августе-2022: как спасти кабачки, огурцы и цветы в огороде

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В период с 17 по 19 августа в Новосибирскую область придут заморозки до -1 градуса. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. О том, как огородникам спасти свой урожай от холода, рассказала агроном, сотрудница СФНЦА СО РАН Вера Петрук.

По словам специалиста, пару дней холода не погубят растения, но положительного эффекта на них тоже не окажут.

«Похолодания до минусовой температуры к концу августа бывают каждый год. Как правило, такая температура не губительна для растений. Но из-за того, что будет очень холодно, у них может случиться задержка роста и развития, а плоды могут стать корявыми. Также в холодных условиях возможно развитие на растениях пероноспороза — ложной мучнистой росы, и фитофтороза — грибка на плодах и листьях. Но если в следующие дни погода будет теплее, овощи поправятся», — объясняет агроном.

Самые уязвимые к холодам овощи — те, которые относятся к семейству паслёновых: томаты, перцы и баклажаны. Их, посоветовала Вера Петрук, по возможности плотно укрыть, а теплицы, в которых они растут — закрыть на ночь. А если плоды достигли технической зрелости — доросли до нужных размеров, но не поменяли цвет — на всякий случай стоит их снять.

Большая необходимость в поливе грядок сейчас отсутствует — на минувших выходных прошли сильные ливни, а в прохладную погоду растения расходуют влагу медленнее, чем в жару. Но если дожди не затронули огород, то дать посадкам воду перед заморозками стоит однозначно — не только для питания, но, и чтобы не дать им замёрзнуть.

«Влага хорошо сохраняет тепло. Если дать её растению, оно будет лучше защищено», — рекомендует агроном.

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