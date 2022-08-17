Писать код, помогать клиентам, внедрять новые бизнес-решения: чем занимаются в IT-компаниях

Фото: Компания Контур

Престижная работа, высокая зарплата, красивый офис, удобный график, льготы от государства и работодатель, который заинтересован в благополучии своих сотрудников — все это норма для сферы IT. Но реально ли начать здесь карьеру не программисту? Своей историей поделился Кирилл Никулкин, который работает в IT-компании.

Из техподдержки в программисты

Я работаю в Контуре. Это IT-разработчик, который создает продукты для бизнеса, например, чтобы наши клиенты могли вести электронный документооборот или отчитываться госорганам о своей работе. Занимаюсь внедрением продуктов нашей компании в бизнес-процессы клиентов: помогаю программам и процессам клиента подружиться с сервисами Контура и вместе приносить клиенту пользу и деньги.

Когда я устроился в Контур, у меня не было ни специального образования, ни понимания, зайдёт ли мне работа в IT. Но я с детства разбирался в компьютерах, и мне хотелось помогать людям, поэтому я начал с роли специалиста технической поддержки.

Постепенно я стал больше разбираться в технической части, и меня пригласили помогать корпоративным клиентам. Потом ушёл в экспертный отдел — это следующая ступень в карьерной лестнице техподдержки: здесь ты не общаешься с клиентом, а решаешь вопросы технического характера, начинаешь понемногу писать код.

Программировать мне понравилось, я стал больше общаться с разработчиками, учиться у них. В итоге меня позвали к ним работать. Среди разработчиков проще научиться программировать, если ты не делал этого раньше. Но там мне не хватало обратной связи от клиентов. Это меня не устраивало: мне всегда было интереснее работать напрямую с клиентами, поэтому я договорился насчёт вакансии в команде внедрения.

Почему внедрение, а не программирование?

В разработку я пришёл «джуном» (младшим инженером-программистом), поэтому у меня была небольшая зарплата. Когда я перешел во внедрение, потому что для этой работы моих компетенций хватало с лихвой, — стал получать в два раза больше.

Основное отличие разработки и внедрения: в разработке делаешь одну «фичу» для всех клиентов твоего продукта. А во внедрении получаешь уникальные задачи, которые можешь решить разными способами. Я могу взять проект, где клиент сам прописал четкое задание, обозначил, как изменить ПО на его производстве, например. Или могу изучить все бизнес-процессы клиента, придумать, как оптимизировать работу его компании и внедрить эти изменения.

Клиенты у нас тоже могут быть разными: от маленьких ИП до крупных заводов и холдингов. Понятно, что подход к ним будет разным, как и их задачи, потому что бизнес-процессы очень отличаются. Мне интереснее высокотехнологичные клиенты, со сложными процессами и ПО на производстве.

Что делает внедренец и как этому научиться?

В разработке процессы поделёны на части: аналитику приходит задача, он составляет ТЗ и передаёт разработчику; разработчик пишет код, который потом проверяет на отказоустойчивость тестировщик. А во внедрении ты сам себе и аналитик, и разработчик, и тестировщик. Сам получаешь ТЗ, анализируешь, разбиваешь на подзадачи, пишешь код и тестируешь — как правило, вместе с клиентом, который в какой-то момент говорит: «Круто, наконец-то стало удобно».

Командная работа тоже присутствует: можно прийти к коллеге и спросить его об опыте взаимодействия с похожими бизнес-процессами. Или обратиться в разработку за решением той или иной проблемы. Также на еженедельных командных встречах мы обсуждаем запросы клиентов и кейсы.

Для тех, кто только начинает работать, у нас есть документы для самостоятельного изучения: шпаргалки, типовые портреты клиентов, техническая документация, в том числе законодательного характера. Кстати, в Контуре есть и программа обучения, благодаря которой научиться самостоятельно писать код может даже тот, у которого раньше не было такого опыта.

Какой карьерный рост может быть у внедренца?

Внедренец может со временем уйти в разработку на позицию аналитика, разработчика или тестировщика. Может стать руководителем или прокачиваться в технической части.

Этим мне и нравится работа в «Контуре»: если надоел один вид деятельности, можно пойти на другую позицию. Благодаря этому всегда узнаёшь что-то новое. А еще нравится стабильность: у нас не бывает простоя, чем бы ты ни занимался, работа и зарплата будут всегда.

Работа внедренца подходит тем, кто хочет вести прямой диалог с клиентом и узнавать, как устроены бизнес-процессы организаций. Ещё интересно будет тому, кто только научился программировать и хотел бы применить навыки на конкретном бизнес-процессе.

Узнать больше о команде внедрения Контура и том, как стать ее частью, можно здесь.

Справка о компании: Контур — экосистема продуктов для бизнеса. С 1988 года продукты Контура помогают клиентам тратить меньше времени на рутину, делают общение с госорганами проще и прозрачнее. IT-разработчик создает сервисы как для себя: с вниманием к деталям, поэтому их решениями пользуются 2,2 миллиона компаний в России и за рубежом.