Полёт нормальный: «Авиатор» хотят сдать раньше запланированного срока

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Как продвигается возведение квартал «Авиатор» в Заельцовском районе Новосибирска и насколько успешно компании Брусника удается справляться с возникающими по ходу строительства препятствиями? Об этом узнал побывавший на стройке корреспондент Сиб.фм.

Проекту «Авиатор», выбравшему для места «посадки» район старого городского аэропорта, пришлось с самого начала доказывать право на существование. Судебные споры между мэрией и застройщиком с одной стороны, прокуратурой и Росгвардией с другой окончились для Брусники благополучно. Не стало помехой и произошедшее в июне по вине подрядчика возгорание стройматериалов.

Как рассказал технический директор Брусники в Новосибирске Павел Рогожников, эти события никак не повлияли на изначально запланированные сроки сдачи объектов. «По проектной декларации, первая очередь будет готова к сентябрю 2023 года, вторая – еще спустя год. Однако мы наращиваем темп и рассчитываем сдать вторую очередь всего через три месяца после первой», – уточнил он. Строительство находится в активной фазе и не прекращается ни на один день. Так, две урбан-виллы будут завершены на 90% уже в текущем году.

Отчасти этому способствует еще одна трудность, общая для всех – глобальный кризис 2022 года. Разогнавшаяся инфляция и невозможность долгосрочного прогнозирования цен подстегивает Бруснику исключить риски и закончить строительство «Авиатора» как можно раньше. При этом с наличием стройматериалов у застройщика проблем нет – доля импортного сырья здесь составляет не более 10%. Соответственно, отсутствуют и трудности с логистикой.

«Живи как человек»

«Авиатор» воплощает подход Брусники к строительству и формированию среды проживания. Главное в нем – создавать достойное, комфортное, эстетичное и долговечное жилье в любом классе, в том числе и в экономе, которым считается «Авиатор». Кроме собственно надежной «коробки» с окнами, отоплением и лифтом, Брусника создает безопасные и многофункциональные общественные пространства – зеленый променад с плотным озеленением и дворы без машин. Проектирует дома с переменной этажностью, чтобы впустить во дворы и квартиры естественный свет.

Создатели «Авиатора» постарались предложить продукт, который не нуждается в доработках, с учетом реальной покупательской способности людей. За основу Брусника взяла проверенную голландскую архитектуру и адаптировала ее к сибирским условиям. Получился проект, отличающийся от других новостроек своей эргономичностью, сомасштабностью человеку, европейской архитектурой с обилием летних помещений, балконов и террас. Подобный квартал не затерялся бы и где-нибудь в Сочи, а для Новосибирска его и вовсе можно считать уникальным.

Разнообразие застройки

«Авиатор» состоит из 18 домов. В центре квартала расположены отдельно стоящие 6-8-этажные урбан-виллы и парные 9-этажные дома с общим холлом. Еще два секционных дома от 6 до 18 этажей отделяют квартал от городских улиц . В общее пространство будет интегрирована находящаяся рядом школа, а спортивный комплекс с открытым амфитеатром послужит местом притяжения всего района.

В первую очередь строители обещают сдать две урбан-виллы и два дома – всего четыре секции общей площадью 24 тысячи квадратных метров, включая парковки, кладовые и летние помещения. 273 квартиры, 184 машиноместа в подземных паркингах, 141 кладовая. Вторая очередь предусматривает сдачу объектов площадью 31 тысяча квадратных метров.

Комфорт в любом классе

В «Авиаторе» застройщик предусмотрел около ста планировок. Почти каждая квартира имеет летнее помещение – балкон, лоджию или террасу, а переменная высотность и ступенчатость зданий делают пространство во дворах и самих квартирах светлым. Квартирография предусматривает жилье под любой жизненный сценарий – от маленьких 27-метровых студий до пентхаусов площадью 160 «квадратов».

На первых и последних этажах Брусника проектирует необычные квартиры. Если раньше жилье на первом этаже было символом неудобств, то сегодня это – «дом в доме» с террасой и окнами в пол, иногда с отдельным входом, создающим впечатление проживания в личном коттедже. Последний этаж – воплощение простора с двойным светом, выходом на кровлю, обустроенной там кухней и панорамным видом на город.

«Обычные» квартиры в «Авиаторе» можно назвать так только условно. В них сразу спроектированы удобные ниши для хранения вещей, зоны для приема гостей и только для хозяев, например мастер-спальня с собственной гардеробной комнатой и ванной. Каждый метр пространства архитекторы стремились сделать полезным жителю. Поэтому комнаты- правильной формы, спальни застройщик ориентирует на север и восток – там нужно меньше солнечного света, а гостиные и детские комнаты – на солнечную сторону.

В квартирах установлены крупноформатные окна высотой 210 см с двухкамерными стеклопакетами с пятикамерными профилями, добротные квартирные двери, внутренние перегородки из ГКЛ листов со звукоизоляцией, радиаторы отопления подключены при помощи горизонтальной разводки труб, расположенных в полу, без вертикальных стояков.

«Авиатор» в моменте

Сейчас строительные работы ведутся одновременно на всех объектах «Авиатора», подчеркнул Павел Рогожников. За месяц каркас здания «подрастает» на три этажа, параллельно в дело вступают рабочие других специальностей – каменщики, сантехники, электрики, штукатуры.





В проект заложена высокая надежность конструкций: фундаменты здания выполнены с использованием 16-метровых свай. Дома «Авиатора» легко выдержат строительство станции метро «Северная», если многолетние планы по продлению Ленинской линии когда-нибудь все же будут воплощены в жизнь.

Строить качественно – выгодно

Компании выгодно строить сразу хорошо, чтобы уменьшить количество гарантийных ремонтов. Помогают в вопросах качества и новые строительные материалы.

«С появлением эффективного теплоизоляционного материала отпала необходимость толстых стен (от 600 мм до метра), что позволило облегчить конструкцию, – рассказал Павел Рогожников. – Нам достаточно 200-250 мм, при этом утеплитель прекрасно справляется со своими функциями – не пропускать тепло в дом летом и не выпускать его зимой. Даже если в зимнее время отключат отопление, за счет массы здания сохраненное тепло позволит спокойно обойтись без батарей минимум в течение суток».

Еще одним примером высокого качества служат балконы с новейшими гидроизоляционными материалами и системой водоотвода. Балконы прекрасно справляются с проливным дождем, но зимой и весной лучше себя чувствуют с заботливыми хозяевами, вовремя убирающими снег.

Несомненное требование комфортного проживания – эффективная звукоизоляция. Ее «Авиатору» обеспечит утеплитель, глушащий звуки. Лучше всего шум в монолитных домах распространяется сверху вниз, и такой материал задействован в каждой квартире под стяжкой. В дополнение применяется окантовка по периметру комнат для исключения структурного шума. Все это, по заверению застройщика, приведет к тому, что громкую музыку от соседей можно будет услышать, только если специально прислушиваться.

Отношение к экологии

Забота о жителях включает в себя и внимание к экологии, в том числе на этапе строительства. На объектах «Авиатора» задействованы специальные сетки, колеса грузовиков моют техникой Karcher, по внутриквартальным проездам проложены плиты.

Зеленый шум

В 2023 году начнется благоустройство территории. С этой целью застройщик покупает в Европе взрослые 12- 15 метровые деревья – «чтобы у жителей сразу были тенистые кроны вместо кустиков». С радостью бы покупали в России, но, увы, наши питомники пока не в состоянии предоставить столько деревьев одинаковой калибровки. Да, это стоит немалых денег, но Брусника идет на дополнительные траты ради полноценного озеленения своих проектов, в том числе и «Авиатора».

Спрос на жилье в «Авиаторе»

Подход Брусники находит отклик среди покупателей – в первой очереди строительства проданы 80% квартир. И в 2022 году заметно оживление спроса – в том числе благодаря возрождению ипотечных программ с господдержкой. Жителям не стоит беспокоиться о том, что продолжающаяся стройка второй очереди им как-то помешает – к тому времени все крупные работы уже будут завершены, и пока новоселы получают ключи и завершают переезд, подойдет срок сдачи оставшихся квартир.

Буквально на прошлой неделе в «Авиаторе» начались продажи еще одного дома. Брусника обещает построить его к 3 кварталу 2025 года. Дом переменной высотности – 8, 9 и 16 этажей – образует квартал, Двор расположен на стилобате паркинга, он – камерный и предназначен для жителей: здесь есть детская площадка с песочницей, тренажёры для воркаута, зоны тихого отдыха, а также мультифункциональный газон, на котором можно полежать с книгой или позаниматься фитнесом. Ландшафт спроектирован по принципу пэчворка: разные растения и покрытия переплетаются как лоскуты и гармонично соединены друг с другом.

В доме спланированы квартиры с мастер-спальнями, вторым санузлом и постирочными, нишами под хранение вещей и гардеробными комнатами. В некоторых квартирах кухни-гостиные имеют угловую ориентацию с двумя или тремя окнами. У каждой квартиры есть собственное летнее помещение – лоджия, балкон или терраса. На последних этажах расположены пентхаусы и двухуровневые квартиры.

Несложно представить, что благодаря появлению «Авиатора» и окрестные кварталы начнут жить более спокойно и разнообразно – появится зеленый бульвар для прогулок, новые кафе и места для шоппинга. К тому же у местных жителей появится уникальная возможность кардинально улучшить свои жилищные условия, не покидая родного района. Брусника выкупает квартиры у жителей Новосибирска, вырученные средства идут на покупку новой квартиры в Бруснике. Пока строится дом – можно жить в привычных стенах и переехать ровно один раз — сразу в новую квартиру.