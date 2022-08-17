Преображение Господне-2022: новые открытки и поздравления в стихах и прозе – самые душевные

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19 августа православная церковь отметит Преображение Господне. Этот праздник является одним из самых красивых торжеств. В этот день верующие отмечают праздник урожая, связанный с освещением яблочных плодов. Сиб.фм публикует подборку красивых открыток и поздравлений в стихах и прозе.

С Преображением Господним,Со Спасом Яблочным, друзья.Пусть будет радостно сегодня,И соберется вся семья.

Пусть нежным ароматом яблок,

Все пропитается кругом,Пусть настроение будет славным,И вера бережет ваш дом.

С Преображением Господним,

Тебя приветствую сегодня!Желаю мира, света, теплоты,

И исполнения твоей мечты.

Желаю благости и счастья,И сторонились чтоб тебя ненастья.Чтоб были ясны небеса,Блистали счастьем чтоб глаза.

От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

Преображение Господне.

Сегодня отмечается,Пусть ясною погодой,

Все дни твои венчаются.

И мысли только чистые,

В душе пусть зарождаются,

Дороги каменистые,

В пути пусть не встречаются.

Пусть благодатью высшею,

Все дни твои наполнятся,Добро живёт под крышею,И все мечты исполнятся!

С Яблочным Спасом,

Я вас поздравляю,Добра и терпения,

От сердца желаю.

Пусть вера не гаснет,Горит огонек,Пусть будет полет,

Красив и высок.

Пусть в доме будет благодать,И было чтоб любовь кому отдать,Чтоб ангелы на небесах хранили,Улыбки чтобы близкие дарили.

Желаю сердцу не познать тревог,И ровных в жизни Вам дорог,Пусть урожай богатств подарит,А близкий сердцу не лукавит.

Молитвами пусть полнится душа,И жизнь пусть станет хороша,Благие вести и большой успех,А в доме слышится пусть смех.

Пусть Спас Яблочный, прекрасный,Обещает море счастья,Больше радости, добра,Нежных взглядов и тепла!

Пусть любовь живёт во взоре,

И мечты приходят вскоре,Каждый день несёт успехИ весёлый звонкий смех!

Хочу в день Спаса пожелать,

Беды и горя вам не знать.Любить и жить лишь в радости,В медовой, вкусной сладости!

В семье пусть будет благодать,Здоровье радовать, крепчать.Пусть счастья будет океан,

И полный денюжек карман!

Светлый праздник наступил,Спасом яблочным зовется,Пусть Господь дарует сил,

И надежд тем, кто сдается.

Пусть ваш дом согреет свет,Благодать с небес сольется,И на много-много лет,

Жизнь счастливой остается.

Сегодня Господа святое преображение!Мы в храм несём дары для освещения!Пусть в этот праздник посетят нас свет и радость!Пусть в воздухе витает яблок сладость!

Пусть каждому Господь дарует счастье,Пускай минуют беды и ненастья!Пусть в семьях мир пребудет навсегда,В душе царит любовь и доброта!

Не грусти и не скучай,Спас наш Яблочный встречай,Ведь Господь Преобразился,На землю нынче он спустился!

Пожелать хотим добра вам,Счастья, радости, забавы,Солнца ясного, удачи,И везения в придачу!

Мира, сил и благодати,Прибавления в зарплате,Веры в Бога, теплоты,Пусть исполнятся мечты!

Яблочный Спас уже наступил,Урожай хороший нам подарил,Желаем его мы Вам освятить,Чтоб вкус его райский ощутить!

Варите варенье, пеките пироги,К очищению делайте смелые шаги,Радуйтесь, молитесь, аромат вдыхайте,До Спаса священного, яблок не срывайте!

Поздравить всех хочу сегодня,

С Преображением Господним!Встречайте Яблочный вы Спас,Пусть озарит он светом вас!

Подарит на добро надежду,Здоровье, мир и благодать,Но и не забудьте вы, конечно,Всевышнему любовь отдать.

С священным Спасом всех, друзья!Пусть рядом будет вся семья.Сегодня праздника священный дух,

Все проблемы растопит в пух.

Мира, добра, покоя,Впечатлений ярких, новых.Пусть удача будет с Вами,Жизнь сюрпризы подарит.

С Преображением Господним!Пусть дарит Яблочный вам Спас,

Душевный свет, чтоб быть свободней,И сил большой-большой запас.

Судьбы вам щедрой и здоровья,Добра, успехов, теплоты.Пусть весь ваш путь согрет любовью,Пусть исполняются мечты.

Преображение Господне —Благослови, Спаситель, вас! —Христиане празднуют сегодня,

И называют его «спас».

Вы будьте честными душою,И пусть в семье будет покой,И будет небо голубое,

Всегда над вашей головой.

Пусть всё вокруг преобразится,

И станет лучше и светлей.Вы не забудьте помолиться,

И сделать мир ещё добрей!

С теплом, обилием садов,

Спас Яблочный сам наступает.Чтоб каждый в доме был здоров,Я от души вам пожелаю!

Чтобы Господь всегда берёг,

От злых людей и прегрешений,По далям жизненных дорог,

Идти чтоб с чудным настроеньем!

Ранее Сиб.фм публиковал полный православный календарь на август. Какого числа начинается, как правильно отмечать Медовый спас, а также напомним о традициях праздника Преображение Господне.

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