Проклятье шести двоек: рассекречены архивные пророчества Ванги, Джуны и Матроны на 2022 год

Фото из открытых источников

Многие ясновидящие заранее предвидели события 2022 года и большинство из них весьма неутешительны. Сиб.фм публикует предсказания Ванги, Джуны и Матроны.

Предсказание Ванги

Болгарская провидица в 2022 году больше всего опасалась дней пяти двоек и шести двоек. Исследователи считают, что речь шла о 2 февраля 2022 и 22 февраля 2022 года, но не исключают и опасность даты 22 декабря 2022 года.

По ее мнению, Россия в этом году совершит прорыв в космосе, откроет новую планету, а на Земле начнется новый мировой потоп, который откроет древнее таинство о секретных континентах.

Предсказание Матроны

Матрона Московская утверждала, что в 2022 году не стоит ожидать мировой войны, однако всех людей ожидают тяжелые испытания. Наибольшую угрозу миру будут представлять лжепророки, которые возьмут под гипноз многих людей. Спастись от этого смогут лишь те, в чьих сердцах живет истинная вера.

Предсказание Джуны

Она предсказывала, что в России этот год станет тем, когда всем придется платить по счетам. Карма настигнет всех. Только после этого пройдут кризисы и случится переход мира из одного энергополя в другое.

Ранее Сиб.фм писал о том, что индийский подросток-пророк Абигья Ананд сделал шокирующее предсказание о будущем России. Напомним, что россиян разозлило предсказание Тамары Глобы об Украине, а также рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте с соседним государством.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.