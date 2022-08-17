Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Проклятье шести двоек: рассекречены архивные пророчества Ванги, Джуны и Матроны на 2022 год

Фото Проклятье шести двоек: рассекречены архивные пророчества Ванги, Джуны и Матроны на 2022 год
Фото Проклятье шести двоек: рассекречены архивные пророчества Ванги, Джуны и Матроны на 2022 год

Фото из открытых источников

Многие ясновидящие заранее предвидели события 2022 года и большинство из них весьма неутешительны. Сиб.фм публикует предсказания Ванги, Джуны и Матроны.

Предсказание Ванги

Фото Проклятье шести двоек: рассекречены архивные пророчества Ванги, Джуны и Матроны на 2022 год 2

Болгарская провидица в 2022 году больше всего опасалась дней пяти двоек и шести двоек. Исследователи считают, что речь шла о 2 февраля 2022 и 22 февраля 2022 года, но не исключают и опасность даты 22 декабря 2022 года.

По ее мнению, Россия в этом году совершит прорыв в космосе, откроет новую планету, а на Земле начнется новый мировой потоп, который откроет древнее таинство о секретных континентах.

Предсказание Матроны

Фото Проклятье шести двоек: рассекречены архивные пророчества Ванги, Джуны и Матроны на 2022 год 3

Матрона Московская утверждала, что в 2022 году не стоит ожидать мировой войны, однако всех людей ожидают тяжелые испытания. Наибольшую угрозу миру будут представлять лжепророки, которые возьмут под гипноз многих людей. Спастись от этого смогут лишь те, в чьих сердцах живет истинная вера.

Предсказание Джуны

Фото Проклятье шести двоек: рассекречены архивные пророчества Ванги, Джуны и Матроны на 2022 год 4

Она предсказывала, что в России этот год станет тем, когда всем придется платить по счетам. Карма настигнет всех. Только после этого пройдут кризисы и случится переход мира из одного энергополя в другое.

Ранее Сиб.фм писал о том, что индийский подросток-пророк Абигья Ананд сделал шокирующее предсказание о будущем России. Напомним, что россиян разозлило предсказание Тамары Глобы об Украине, а также рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте с соседним государством.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
экстрасенсы
Ванга
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22513
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15656
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15487
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11820
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10980
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10699
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022
10694
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*