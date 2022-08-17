Прокуроры выявили попытку хищения 33 млн рублей из бюджета Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирской области прокуроры выявили попытки хищения бюджетных средств на сумму около 33 миллионов рублей.
Прокуроры проверили законность расходования бюджетных средств в Новосибирской области, в том числе при реализации нацпроектов. В результате выявлены факты преступного посягательства на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом 17 августа сообщили в региональном надзорном ведомстве.
По фактам проверок возбуждено 6 уголовных дел. Кроме того, по постановлениям прокуроров 22 лица привлечены к административной ответственности. Большинство правонарушений связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, непредоставлением либо несвоевременным направлением в региональные министерства отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, заключением контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных средств.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, проверки исполнения бюджетного законодательства находятся на особом контроле в надзорном ведомстве и будут продолжены.
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