Прокуроры выявили попытку хищения 33 млн рублей из бюджета Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области прокуроры выявили попытки хищения бюджетных средств на сумму около 33 миллионов рублей.

Прокуроры проверили законность расходования бюджетных средств в Новосибирской области, в том числе при реализации нацпроектов. В результате выявлены факты преступного посягательства на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом 17 августа сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По фактам проверок возбуждено 6 уголовных дел. Кроме того, по постановлениям прокуроров 22 лица привлечены к административной ответственности. Большинство правонарушений связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, непредоставлением либо несвоевременным направлением в региональные министерства отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, заключением контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных средств.