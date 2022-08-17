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Прокуроры выявили попытку хищения 33 млн рублей из бюджета Новосибирской области

Фото Прокуроры выявили попытку хищения 33 млн рублей из бюджета Новосибирской области
Фото Прокуроры выявили попытку хищения 33 млн рублей из бюджета Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области прокуроры выявили попытки хищения бюджетных средств на сумму около 33 миллионов рублей.

Прокуроры проверили законность расходования бюджетных средств в Новосибирской области, в том числе при реализации нацпроектов. В результате выявлены факты преступного посягательства на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом 17 августа сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По фактам проверок возбуждено 6 уголовных дел. Кроме того, по постановлениям прокуроров 22 лица привлечены к административной ответственности. Большинство правонарушений связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, непредоставлением либо несвоевременным направлением в региональные министерства отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, заключением контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных средств.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, проверки исполнения бюджетного законодательства находятся на особом контроле в надзорном ведомстве и будут продолжены.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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