Сбер дарит скидку по ESG-программам для застройщиков

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Сбер поддерживает специальную акцию по сопровождению ESG-трансформации застройщиков и девелоперов. До 31 августа они смогут оформить договоры по любой из трёх предлагаемых ESG-программ со скидкой 10%.

Линейка ESG-программ включает «ESG-навигатор», «EHS-консалтинг» и «Комплекс ESG-политик». Они реализуются дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» — «Профессиональный консультант».

«ESG-навигатор» полезен не только компаниям, которые недавно встали на путь ESG-трансформации, но и тем, кто уже имеет достаточно достижений в этой сфере. Продукт позволяет провести аудит по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность, уровень риск-защищённости строящегося объекта и пожарной безопасности организации. В итоге компания получит подробный отчёт о соответствии действующим законодательным нормам, ESG-оценку и оценку влияния предприятия на климат, а также рекомендации по дальнейшему внедрению практик устойчивого развития.

«EHS-консалтинг» создан для компаний, которые уверены в своих силах и хотят получить сертификат «Зелёного поставщика» для повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. Сбер проводит оценку организации на соответствие ESG-принципам и присваивает сертификат исходя из положения дел. Кроме того, банк рассчитает объём выбрасываемых предприятием парниковых газов (по методике Министерства природных ресурсов и экологии РФ) и окажет содействие в подготовке необходимых экологических документов для Росприроднадзора и по охране труда.

«Комплекс ESG-политик» поможет регламентировать собственную стратегию устойчивого развития. Эксперты составят полную документацию в области охраны окружающей среды и труда, разработают программу экологического контроля, которая будет учитывать все нюансы обращения с отходами — от источников выбросов до перечня привлекаемых лабораторий.

По словам первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, линейка ESG-программ, созданная дочерней компанией "Страхового брокера Сбербанка", подходит для любых сфер бизнеса и особенно для строительной отрасли — как для самих застройщиков, так и для инвесторов в строительные проекты. ESG-программы предлагают полный набор инструментов для качественной трансформации — от комплексной оценки уровня экологической ответственности организации до подготовки всего пакета документов для регулирующих органов.

«Повестка устойчивого развития становится всё более актуальной среди компаний на российском рынке. Следование ESG дает множество преимуществ, в том числе увеличение инвестиционной привлекательности, повышение операционной эффективности, позиционирование компании как социально ответственной. ESG-программы помогут организациям провести анализ процессов и оценку уровня экологической ответственности, а также подготовить всю необходимую документацию», — рассказывает председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Специальные условия по ESG-программам приурочены ко Дню строителя 14 августа. Предложение действует для застройщиков и компаний, инвестирующих в строительство.