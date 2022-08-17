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Сбер запатентовал технологию по распознаванию дипфейков

Фото Сбер запатентовал технологию по распознаванию дипфейков
Фото Сбер запатентовал технологию по распознаванию дипфейков

Фото: Сбер

Сбер оформил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков для повышения точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet (патент №2768797) и метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах (патент №2774624). Объединённые в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически изменённые изображения лиц на видео.

Отличительной особенностью системы стала возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков.

Показатели эффективности системы, при замерах на независимых тестовых выборках, составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.

Разработанные технологии предназначены для использования при решении следующих задач:

  • защита от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection;
  • выявление на ранних стадиях информационных атак с целью борьбы с фейковыми новостями;
  • обеспечение защиты переговоров по видео-конференц-связи.

«Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях», – рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Патент, содержащий метод амплификации и анализа микроизменений в цветах объектов на кадрах, Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала патентом недели.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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