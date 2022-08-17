Трёхмерное путешествие по Чуйскому тракту: зачем «месту силы» тревел-тренды

Фото: Ольга Черешнева

Как её только ни называют: дорогой жизни, дорогой «на костях», местом силы. Федеральная автотрасса Р-256, известная как Чуйский тракт, хранит в себе загадок, легенд и удивительных фактов на целую книгу. В небольшом путешествии по Чуйскому тракту корреспонденту Сиб.фм удалось с помощью «цифры» узнать, из чего состоит вода алтайских ручьев, где увидеть принцессу Укока «живьём» и при чем здесь писатель Шишков.

... У источника Аржан-Суу на 478-м километре Чуйского тракта всегда толпится народ. Никогда это место не вызывало у меня желания останавливаться: слишком суетливо и многолюдно, да и «святым» на Горном Алтае называют любой мало-мальски заметный ручеек. Но сегодня я опустошаю все бутылки с водой, купленные в Новосибирске, и набираю воду из источника. Я только что узнала, чем с научной точки зрения объясняется особое отношение алтайцев к Аржан-Суу («святая вода» в переводе с местного языка). Вода этого источника гидрокарбонатно-кальциево-магниевая с высоким содержанием серебра, то есть обладает особыми антибактериальными свойствами. Практически великая река Ганг в миниатюре. В больших количествах пить её не стоит, зато это прекрасный природный санитайзер.

Дело в том, что этим летом со мной в машине попутчик-эрудит — аудиогид «Чуйский тракт», подготовленный МТС к столетнему юбилею знаменитой дороги из Сибири в Азию. Забегая вперед, скажу, что этот гид, пожалуй, самый подробный. Так что удивительные свойства воды Аржан-Суу далеко не единственное из того, что я узнала к 478-му километру...

Расскажи-ка мне, дружок, что такое Чуйский тракт

Хотя само название в целом на слуху, для подавляющего большинства проезжающих по Чуйскому тракту это не более чем трасса, по которой добираются из пункта А в пункт Б. Правда, развешанные по всему Новосибирску баннеры к столетию Чуйского тракта, на которые наверняка многие обращали внимание, заставляют задуматься над тем, так ли уж проста эта дорога, если её юбилей отмечается с таким размахом.

Первое, что выпадает, если погуглить, — «одна из десяти самых красивых дорог мира по версии National Geographic». Такая рекомендация сразу вдохновляет, как и интересные названия на карте: Сростки, Усть-Сема, Манжерок, Онгудай, Кош-Агач. Так что, если у вас есть несколько свободных дней и желание сменить картинку перед глазами, просто отправляйтесь в путешествие по Чуйскому тракту. Это гораздо интереснее, чем просидеть все время на одной базе и любоваться одинаковым видом из окна.

Как цифровые технологии меняют тревел-привычки опытных туристов

В автомобильной поездке удобно пользоваться именно аудиогидом. Этот тревел-тренд в последнее время становится все более популярным, хотя многие туристы пока по старинке берут аудиоэкскурсии только в музеях. Со скаченным на смартфон аудиогидом можно самому планировать маршрут — в любом направлении с любой скоростью, не тратить время на поиски информации, а просто ехать и слушать, пропускать знакомое или не очень значимое и переслушивать то, что особенно заинтересовало. Никаких особых знаний для пользования аудиогидом не требуется: смартфон и наушники есть у каждого, остается только выбрать и заранее скачать наиболее подходящий тур.

Почему я выбрала именно этот аудиогид?

- Он бесплатный. У меня был печальный опыт платного аудиогида по Калининграду, который, по сути, своих денег не стоил, но это стало понятно только после оплаты.

- Я нашла его в приложении МТС. Live. Понятно, что контент и информация здесь: а) проверенная; б) объективная, в) профессионально начитанная.

- Аудиогид охватывает весь тракт вплоть до Ташанты — 67 точек плюс история Чуйского тракта. Для сравнения: в двух других, которые я выборочно протестировала, позиций по тракту оказалось пять и десять.

- Его можно скачать на смартфон и слушать без интернета. Для поездки по горам и степям вдали от цивилизации это условие обязательно.

Многие отличные аудиогиды совершенно бесплатные, и аудиогид МТС не исключение. И никакого подвоха тут нет.

Удивительные открытия и то, что обычно проезжают

Для меня Алтай после поездки в сопровождении аудио-экскурсовода МТС словно приобрёл дополнительное измерение: был плоским, а стал трёхмерным. Как будто хорошо знакомое кино я вдруг посмотрела в 3D.

Я узнала, что автор знаменитой «Угрюм-реки» Вячеслав Шишков был ещё и инженером-исследователем и в начале ХХ века возглавлял геодезическую экспедицию, которая должна была выбрать лучший вариант прокладки новой дороги до Монголии. Карты, составленные экспедицией, хранятся в Музее Чуйского тракта в Бийске и по сей день удивляют специалистов своей точностью.

Да, Чуйский тракт настолько уникален, что у него даже есть собственный музей. Он расположен в двухэтажном кирпичном здании 1914 года постройки перед мостом через Бию.

Именно отсюда начинался исторический Чуйский тракт, который в наши дни является частью федеральной автомобильной трассы Р-256. В этот музей стоит обязательно зайти перед тем, как покинуть Бийск.

Движемся дальше. Мало кто из проезжающих Горно-Алтайск по дороге на Телецкое озеро планирует остановку в самом городе. И напрасно! Национальный музей Республики Алтай (Эл Музей) — это место, на которое даже при жестком тайминге стоит отвести как минимум два-три часа. И дело не только в принцессе Укока, хотя она, безусловно, самый знаменитый экспонат, ради которого была сооружена специальная пристройка. Каждый зал музея пронизан удивительной любовью к родной земле, её истории, её народам. Сильное впечатление производят женская одежда алтайских староверов и картины Григория Чорос-Гуркина, самого знаменитого уроженца Горно-Алтайска, а также залы, посвящённые местной фауне. Спасибо аудиогиду, что не дал проехать мимо этого прекрасного музея (кстати, и здесь отдельный зал посвящён Чуйскому тракту).

Ещё пара любопытных фактов из аудиогида. Космонавт № 2 Герман Титов, родившийся в Алтайском крае, полетел в космос в 25 (!) лет и до сих пор остаётся самым молодым человеком, совершившим орбитальный космический полёт. А песня про отважного «шОфера» Кольку Снегирёва вовсе не народная, а написал её будущий автор замечательных книг «Запах "Шипра"», «Вирус В-13» и «Тайна белого пятна» Михаил Михеев.

Небольшая ремарка по структуре аудиогида. Любой турист, посещавший Лувр или Музеи Ватикана, знает, что как ни старайся, через пару-тройку часов созерцания прекрасного возникает усталость и мозг начинает отказываться воспринимать любую информацию. Большой плюс аудиогида МТС «Чуйский тракт» в том, что к истории дороги с большим количеством имён, дат и цифр он возвращается периодически на всём протяжении маршрута, разбавляя её вот такими маленькими интересными историями про известных людей с Алтая, легендами и остановками в пути. Всё переварить и запомнить так гораздо проще.

1000 километров красоты

Размеренный, но не монотонный голос диктора нисколько не мешает мне смотреть по сторонам, а ведь это главное, для чего мы приезжаем на Алтай. Чуйский тракт проходит через три региона, за почти тысячу километров пути поднимаясь с 160 метров над уровнем моря до 1600 ближе к монгольской границе. Такое сильное изменение высоты дает возможность в течение одного светового дня увидеть абсолютно разные пейзажи — от полей дружных подсолнухов и рядов сочного кедрача до горных вершин и каменной степи, а иногда и почувствовать разницу в климате.

Особая фишка Алтая, которую обожают все туристы, — живописные слияния местных рек: Бия и Катунь, Башкаус и Чебдар, Катунь и Чемал На 710-м километре Чуйского тракта нужно припарковаться и дойти до места, откуда открывается вид на слияние Катуни и Чуи. Во-первых, хочется отдать дань уважения невзрачной Чуе, давшей название легендарной дороге. А во-вторых, на Катунь, которая берёт начало на ледниках близ горы Белухи, хочется смотреть бесконечно... Возможно, однажды для цвета воды Катуни будет создана какая-то отдельная категория в списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО или станет отдельным пантоном в палитре дизайнеров и колористов.

Шедевры мостостроения

Справедливости ради стоит сказать, что по Чуйскому тракту также много интересных мест, к созданию которых приложил руки человек. Памятник великому уроженцу этих мест Василию Шукшину на горе Пикет, новая канатная дорога в Манжероке, маральник близ Кумалыра, где можно принять омолаживающую пантовую ванну, ботанический сад у села Камлак — во всех этих местах тоже советую остановиться, чтобы потом не жалеть.

А вот вам пример настоящего шедевра мостостроения. Можно ли назвать изящным автомобильный мост, построенный с исключительно практической целью перемещения грузового транспорта с одного берега реки на другой...? Можно, потому что другого эпитета для Ининского подвесного моста на 703-м километре трассы даже не подберёшь. Это практически родной брат знаменитого моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, причём старший, поскольку был построен раньше — в 1936 году. Сейчас Ининский мост включён в список памятников архитектуры, но состояние его плачевно: не то, что ехать, а даже идти пешком по нему небезопасно, что очень печально.

Это странно, но даже тот факт, что при строительстве Чуйского тракта погибло много заключённых седьмого отделения Сиблага, которых хоронили прямо в дорожное полотно, не нагоняет жути. Найти свой последний приют не под деревянным крестом или мраморной плитой, а под дорогой, ведущей в синие горы, в сторону Шамбалы — в этом есть что-то мистическое...

Новый взгляд на старый тракт

Новосибирцы частенько жалуются на удалённость нашего города от основных туристических мест. Мол, в любую сторону приходится лететь несколько часов... При этом у нас под боком есть прекрасный маршрут, который ровно за те же несколько часов позволит увидеть практически целую страну. А интересной информацией обеспечат смартфон и наушники.

Благодаря новому подробному аудиогиду Чуйский тракт наконец-то становится тем, чем он всегда и являлся, — легендарной дорогой, которая сама по себе достопримечательность и достойна отдельного путешествия.

И особенно трогательно, что вдоль тракта так много памятников людям, чья жизнь была с ним связана вплотную: памятник Вячеславу Яковлевичу Шишкову на 467-м километре, скульптура дорожного рабочего на перевале Чике-Таман, грузовик АМО в память о Кольке Снегирёве и всех шофёрах Чуйского тракта. И как же хочется, чтобы своё место среди них заняла чайная в Усть-Семе, известная по фильму Василия Шукшина «Живёт такой парень». А обаятельный Пашка Пирамидон стал бы лучшим, говоря современным языком, амбассадором шикарного бренда — автомобильной дороги с вековой историей, нереально красивой природой и душевными людьми.

Что ещё нужно знать о Чуйском тракте

- Асфальт на Чуйском тракте отличный, лучше, чем в некоторых районах Новосибирска, и проехать можно даже на небольшой машине.

- Разброс цен на проживание и еду на Алтае примерно такой же, как разброс высоты над уровнем моря на протяжении всей дороги, — разы и десятки раз. Хотите — экономьте, хотите — ни в чём себе не отказывайте. Останавливаться на ночлег можно как в отеле за 22 тысячи рублей с человека за ночь, так и деревянных финских домиках советских времен. Это лишь вопрос ваших привычек и возможностей. Но даже тем, кому доходы позволяют ежедневно обедать в мишленовском ресторане, настоятельно рекомендую попробовать чебуреки у тёти Ани на Чике-Таманском перевале.

- Скачать аудиогид просто, буквально в 3 шага: загрузить на смартфон приложение МТС Live (эта платформа доступна абонентам всех операторов), зайти в раздел Digital-контент, и скачать аудиогид «Чуйский тракт».

В качестве заключения

... Воду из Аржан-Суу при всех её волшебных свойствах вряд ли удастся сохранить до следующего лета. А вот воспоминаний и впечатлений от поездки мне точно хватит надолго. А ещё хочется побольше почитать об Алтае, посмотреть красивых видео и, пожалуй, переслушать аудиогид.