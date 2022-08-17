Три новосибирских актера снялись во втором сезоне сериала «Второе зрение»

Фото: ТВ-3

С 22 августа в эфире ТВ-3 – премьера продолжения сериала «Второе зрение» о незрячем следователе Дмитрии Ефремове, который после случившегося с ним несчастья не только находит в себе силы вернуться к работе, но и открывает новые удивительные способности. Второй сезон выходит на экраны спустя пять лет после премьеры первой части.

Во втором сезоне главный герой продолжает ловить убийц, но теперь – в паре с новой напарницей, капитаном Ритой Черешневой. Практически «на глазах» Ефремова убивают его бывшую любовь Ксюшу. Убийцу берут по горячим следам, но Ефремов не верит в его виновность. Продолжая раскрывать на пару с Ритой текущие дела, Ефремов в свободное время ищет настоящего убийцу. Для этого ему приходится сблизиться с эффектной и опасной женщиной – Аллой. Запутанные отношения приводят Ефремова к кризису по всем статьям: он вызывает ярость смертельно опасных врагов, терпит предательство и, в конце концов, оказывается по ту сторону закона.

В роли новой напарницы Ефремова, следователя с непростой судьбой и крутым характером в проекте дебютирует Наталья Земцова, хорошо знакомая зрителю в том числе по двум сезонам сериала «Эпидемия».

Одну из ролей в сериале сыграла уроженка Новосибирска Мария Шумакова, которая говорит о родном городе с особенной теплотой. «В последний раз я была в Новосибирске в октябре, с гастролями «Театра на Бронной», выступала со спектаклем «Бесы», – вспоминает актриса. – Будучи в этом городе, обязательно нужно посмотреть коллекцию живописи Рериха в Художественной галерее, театр «Красный факел», «Глобус», погулять по Академгородку – покататься на велосипедах, посидеть у Кукольного театра – там очень милая площадь. И в целом – прогуляться по ресторанчикам на улице Ленина». Также актриса упомянула, что второй сезон сериала будет кардинально отличаться от предыдущего. «Я думаю, что это будет совершенно другой проект, чем первый сезон. Я видела кадры – по-другому визуально снято, у нас очень интересный режиссёр, плюс другая локация и канал ТВ-3. Я думаю, картинка будет совершенно иная».

Помимо Марии Шумаковой в съемках сериала приняли участие еще два новосибирских актера ­– Илья Щербинин и Дмитрий Мазуров. Илья с теплотой вспоминает родной город. «В Новосибирск я должен поехать как раз в конце августа. Наконец-то я окажусь дома и смогу побродить по любимым улицам в центре, – мечтает актер. Самое для меня обязательное место для посещения в Новосибирске – это всегда новосибирский зоопарк и новосибирская филармония вместе с оперным. Если я попадаю в сезон, когда есть какое-то выступление, то я обязательно иду или на концерт, или на балет». Дмитрий Мазуров тоже планирует в скором времени навестить родной город, в котором он старается бывать каждый год. «Новосибирск прекрасный, уютный город! Лично мне больше всего там нравится осенью, конец августа, сентябрь... я очень люблю набережную реки Обь, речной вокзал, ну и, конечно, центр города, начиная от метро Красный проспект до Площади Ленина».

Режиссёром второго сезона выступил Владимир Виноградов, за плечами которого – десятки сериалов и полных метров, включая такие проекты, как «Ласковый май» и «Пенсильвания». Продолжение «Второго зрения» состоит из 16 серий, которые будут выходить на ТВ-3 с 22 августа по будням, с понедельника по четверг, в 19:30.

«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ», второй сезон

Дмитрий Ефремов продолжает ловить убийц, но теперь – в паре с новой напарницей, капитаном Ритой Черешневой. Практически «на глазах» Ефремова убивают его бывшую любовь Ксюшу. Убийцу берут по горячим следам, но Ефремов не верит в его виновность. Продолжая раскрывать на пару с Ритой текущие дела, Ефремов в свободное время ищет настоящего убийцу. Для этого ему приходится сблизиться с эффектной и опасной женщиной – Аллой. Запутанные отношения приводят Ефремова к кризису по всем статьям: он вызывает ярость смертельно опасных врагов, терпит предательство и, в конце концов, оказывается по ту сторону закона.

Производство: 1-2-3 Production, Марс Медиа Энтертейнмент

Продюсеры: Нелли Яралова, Рубен Дишдишян, Мария Шухнина, Вазген Хачатрян, Арам Мовсесян, Иван Голомовзюк

Режиссёр-постановщик: Владимир Виноградов

Авторы сценария: Константин Галдаев, Георгий Селегей, Алексей Безенков, Алексей Онищенко при участии Вазгена Хачатряна

Оператор-постановщик: Василий Рыжов

Художник-постановщик: Олег Ухов

Художник по костюмам: Светлана Михаленко

Художник по гриму: Елена Слюсарева

Композитор: Юлия Чжен

Музыкальный продюсер: Денис Дубовик

В ролях: Павел Трубинер, Наталья Земцова, Мария Шумакова, Анна Бегунова, Алексей Кирсанов, Илья Кипоренко, Азамат Нигманов, Нафиса Хайруллина, Микаел Джанибекян, Сергей Легостаев, Станислав Беляев, Екатерина Лисовая, Виктор Беломестнов, Сергей Рост, Сергей Колесников, Александр Фисенко, Алексей Тихонов, Дмитрий Мазуров, Марта Дроздова, Александр Галибин, Мария Шумакова