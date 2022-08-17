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Цифровизация перевозочных документов превысила 90% на ЗСЖД в Новосибирской области

Фото Цифровизация перевозочных документов превысила 90% на ЗСЖД в Новосибирской области
Фото Цифровизация перевозочных документов превысила 90% на ЗСЖД в Новосибирской области

Фото: РЖД

На Западно-Сибирской железной дороге доля электронного оформления перевозочных документов грузоотправителями Новосибирской области составила 90,1%. Только в июле 2022 года с применением электронной подписи клиентами ОАО «РЖД» было оформлено свыше 32 тыс. документов при отправлении грузов и порожних вагонов.

Одним из инструментов цифровизации выступает автоматизированная система ЭТРАН (Электронная транспортная накладная), функционал которой позволяет осуществлять полный технологический цикл формирования документов в соответствии с правилами перевозок грузов. С начала года в регионе к системе подключено 50 новых клиентов, к соглашению об информационных услугах присоединено 60 компаний.

Электронное оформление документов стало возможным и через личный кабинет клиента ОАО «РЖД». Он внедрен на ЗСЖД с 2018 года. За это время на электронной площадке магистрали зарегистрировалось 1342 организации, занимающихся грузоперевозками по железной дороге, в том числе 350 в Новосибирской области. В следующем году планируется расширение функционала сервиса. В частности, на информационной карте будет создана вкладка «РЖД-Навигатор», а в мобильном приложении «РЖД ГРУЗ» появится возможность распознавания текста с камеры смартфона для ввода информации в поля документов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

РЖД
цифровизация
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