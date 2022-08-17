Улицу Ленина в Новосибирске предложили сделать пешеходной к Новому году

Фото: nsknews.info

Улицу Ленина в Новосибирске планируют на время новогодних праздников перекрыть и украсить световыми элементами.

С 1 декабря в Новосибирске могут перекрыть улицу Ленина от улицы Урицкого до площади Ленина. Об этом рассказала руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян для издания «Новосибирские новости».

Проект еще не утвержден. Ближе к зиме станет известно, перекроют ли центральную улицу города и на какой срок.

По проекту ГДТП, оформление улицы к Новому Году начнется с 1 ноября. С этого дня пешеходную часть улицы начнут украшать световыми элементами. В их числе будет «светящийся потолок» из тысяч светящихся объектов на нитях по аналогии с Никольской улицей в Москве.

Со стороны площади Ленина улицу украсят светящиеся ворота.

Напомним, летом мэрия Новосибирска решила выращивать в скверах душистый табак, бархатцы и бегонии. Табак посадили декоративный. Для курильщиков это плохая новость – в стеблях нет никотина, поэтому срывать листья и крутить из них сигары бесполезно.

Также к прошлому Новому году Новосибирск украсили гирляндами за 3 миллиона рублей. В последние годы освещение развешивали в декабре, половина гирлянд уже перегорели и «выглядят достаточно жалко», отметил мэр, поэтому было решено обновить праздничный свет.