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В Новосибирске «маминого сыночка» объявили в розыск после ДТП с врачами

Фото В Новосибирске «маминого сыночка» объявили в розыск после ДТП с врачами
Фото В Новосибирске «маминого сыночка» объявили в розыск после ДТП с врачами

Фото предоставлено героем публикации

В Новосибирске получила продолжение история с ДТП, в которое попали новосибирские врачи летом 2022 года. На пересечении улиц Большевистская и Добролюбова в их автомобиль врезалась иномарка с молодым человеком за рулём. Вину за него пыталась взять на себя мать, однако сейчас «сыночка» объявили в розыск.

ДТП, которое позже вызвало много споров, произошло рано утром 8 июня. Анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Попов стоял на перекрёстке улиц Большевистская и Добролюбова, когда в его «Шкоду» врезалась «Тойота», ехавшая по встречной полосе.

«Сразу видно, что он как-то неадекватно едет. Сначала он ударил машину, которая стояла передо мной. Когда отскочил от задних колёс, я думал, он меня не достанет, но он влетел в меня. Машина повреждена очень даже прилично, — рассказывал Сиб.фм Вячеслав Попов. – То, что мы не получили каких-то травм – это хорошо».

Со слов врача, уже через несколько минут на месте ДТП оказалась мать предполагаемого виновника аварии. Она заявила, что была за рулём и требовала вписать её в акт авторазбора.

«Даже ГАИ выезжала очень долго: сначала у них был неправильно зафиксирован вызов. Потом они написали не «пьяный водитель», а «пьяный пассажир». Сам молодой человек перед их приездом успел смыться, — добавила к словам мужа присутствовавшая на месте Юлия Пинегина. – Всё записали со слов женщины, которая представилась матерью. Нам сказали: «вы что, не хотите денег получить? Если за рулём будет человек, который не вписан в страховку и скрылся с места ДТП, вы вообще ничего не получите».

Тем не менее, два последних месяца Вячеслав и Юлия продолжали настойчиво доказывать, что за рулём был именно «маменькин сыночек». Они собрали кадры с ближайших камер видеонаблюдения, но автоинспекторы заявили, что лиц не разобрать. Переломила ситуацию публикация в СМИ.

«Мать в итоге признала, что не была на месте ДТП. Удалось всё-таки это доказать,

- с удовольствием рассказывает Вячеслав Попов. – Но сейчас его не могут найти, пишут, что личность не установлена, его объявили в розыск».

Фото В Новосибирске «маминого сыночка» объявили в розыск после ДТП с врачами 2

Врач-анестезиолог считает делом принципа, чтобы привлекли к ответственности именно «подвыпившего маменькиного сыночка». Это сейчас дело обошлось материальным ущербом и без жертв, а могло быть и намного хуже.

«Пьянь за рулём надо искоренять. За то, что он сейчас сбежал с места ДТП – его должны поместить в места не столь отдалённые. И все его дела связаны с пьянкой за рулём»,

- уверен Вячеслав.

Сейчас мужчина собирается отправиться в страховую компанию. Однако выплачивать ущерб участникам ДТП всё равно будет мать, на которую оформлена машина. Если два месяца назад цена вопроса варьировалась в районе 400 тысяч, то сейчас детали на «Шкоду Актавия» значительно подорожали.

«Сейчас детали не так просто купить на авторазборе. Машин таких не так много в городе, все они ещё на ходу. На авторазбор попадают битые, а битые они так, что с них взять нечего. Поэтому надо искать», — резюмировал Вячеслав Попов.

Сиб.фм будет следить за развитием этой истории. Если вам что-то известно о пропавшем участнике этого ДТП – звоните по телефону 8-913-929-66-34.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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