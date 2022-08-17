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общество

В Новосибирске обвиняемого в смерти депутата Митряшина осудили на 8,5 лет

Фото В Новосибирске обвиняемого в смерти депутата Митряшина осудили на 8,5 лет
Фото В Новосибирске обвиняемого в смерти депутата Митряшина осудили на 8,5 лет

Фото: совет депутатов города Новосибирска

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о смерти депутата Митряшина.

Новосибирский районный суд приговорил подозреваемого в смерти экс-депутата городского совета Ивана Митряшина к 8,5 годам строгого режима.

Напомним, вечером 10 мая 2021 года Митряшин приехал на дачу к родителям своей бывшей девушки. Завязался конфликт между ним и 50-летним отцом девушки, Александром Даниловым. По данным следствия, Данилов бил бывшего депутата по голове, телу и ножом по ногам.

46-летний Митряшин после драки был госпитализирован, но уже в больнице скончался.

Рассмотрение дела началось в декабре 2021 года. Кроме 8,5 лет лишения свободы, Александр Данилов обязан выплатить 1,2 млн рублей семье погибшего.

Иван Митряшин избирался в городской совет в 2005 и 2010 годах, а в 2012 получил должность начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2013 его отправили в отставку.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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