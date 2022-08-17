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В Новосибирске выявили 71 неисправный автомобиль такси

Фото В Новосибирске выявили 71 неисправный автомобиль такси
Фото В Новосибирске выявили 71 неисправный автомобиль такси

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (фото носит иллюстративный характер)

В Новосибирской области инспекторы ГИБДД проверили 1400 автомобилей такси, их которых 71 оказался в технически неисправном состоянии.

Более 1400 автомобилей такси проверили инспекторы ГИБДД в Новосибирской области в ходе недельного рейда. По итогам профилактического мероприятия в отношении водителей составлено 626 административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы выявили 71 автомобиль такси с техническими неисправностями. Два водителя такси отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

"Также было выявлено 15 водителей, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без регистрации в качестве юридического лица", — добавили в ведомстве.

Четыре автомобиля такси инспекторы поместили на спецстоянку.

В ГИБДД призвали пассажиров такси проявлять бдительность и обращать внимание на состояние водителя. В случае, если таксист находится в неадекватном состоянии, об этом нужном сообщить в полицию.

Напомним, 14 июля в Новосибирске 16-летняя пассажирка такси погибла в ДТП на пересечении улиц Каменская и Орджоникидзе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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