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В Новосибирске запустят 10 дополнительных электричек на форум «Армия-2022»

Фото В Новосибирске запустят 10 дополнительных электричек на форум «Армия-2022»
Фото В Новосибирске запустят 10 дополнительных электричек на форум «Армия-2022»

Фото с сайта freepik.com

С 19 по 21 августа 10 дополнительных электропоездов будут курсировать для гостей форума «Армия-2022».

С 19 августа на базе военного аэродрома Толмачёво в Новосибирске пройдёт военно-технический форум «Армия-2022»: для транспортной доступности региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства обеспечило 10 дополнительных электропоездов, которые будут прибывать на остановочную платформу «Аэрофлот».

Также прибыть на форум можно будет автобусными маршрутами от остановок: «Вокзал Новосибирск-Главный» (маршрут 111Э), «м. «Площадь Маркса» (маршруты 112, 122 и 228), «СТЦ «МЕГА» (маршрут 227) и «р.п. Краснообск» (маршрут 124) до остановок общественного транспорта: «Путепровод» (маршруты 111Э, 112, 122 и 124) и «ГВФ» (маршруты 227 и 228).

Основными путями подъезда для пользователей личного транспорта обозначены автодороги Р-254 «Иртыш», Толмачёвское шоссе и улица Станционная.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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