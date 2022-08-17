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общество

Врач назвала лучшие продукты для способствования усвоению мяса

Фото Врач назвала лучшие продукты для способствования усвоению мяса
Фото Врач назвала лучшие продукты для способствования усвоению мяса

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Диетолог Круглова посоветовала есть мясо вместе с овощами и листовой зеленью.

Мясо лучше всего усваивается, если сочетать его с овощами и листовой зеленью, рассказала NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Эксперт подчеркнула, что речь идет не только о самом белке, но и о содержащемся в мясе железе.

Во-первых, в овощах и зелени содержатся пищевые волокна, стимулирующие пищеварение и выработку желудочного сока, что важно для усвоения белка. И еще мясо — источник биодоступного железа, а для его усвоения необходима аскорбиновая кислота. И как раз аскорбиновая кислота содержится в овощах и листовой зелени. Такое сочетание улучшает усвоение железа из мяса. Классическое сочетание, —

объяснила Круглова.

Накануне нутрициолог заявила NEWS.ru, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше всего употреблять в пищу паровой омлет, причем без жаренной корочки, если речь идет о приготовлении блюд из куриных яиц. Эксперт добавила, что здоровым гражданам подойдет любой вариант кулинарной обработки.

Ранее Круглова рассказала NEWS.ru, что пациентам с угревой сыпью и аллергией на белок коровьего молока следует исключить из рациона кефир. Эксперт подчеркнула, что употребление данного напитка также лучше ограничить при дефиците лактазы — ферменте, «переваривающем углеводы молочных продуктов».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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