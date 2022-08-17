ВТБ: мошенники выдают программы удаленного доступа за сервисы киберзащиты

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По данным пресс-службы ПАО ВТБ, телефонные мошенники стали чаще похищать деньги с использованием программ для удаленного доступа. Злoумышленники убеждают клиентов установить специальные приложения для дополнительной защиты средств либо для обновления банковского сервиса.

Мошенники обзванивают россиян с помощью робота, который сообщает о подозрительной активности в интернет-банке или мобильном приложении. Под видом сотрудника банка злoумышленник информирует, что со счета клиента пытались совершить международный перевод SWIFT, но операция была приостановлена. Когда клиент сообщает, что не проводил таких действий, его начинают убеждать, что это мошенническая активность и для защиты средств необходимо проверить работоспособность мобильного банка.

Для этого «жертву» просят зайти в магазин приложений и скачать на смартфон специальную сервисную программу, а затем сообщить уникальный адрес устройства и код для подключения к нему. Если озвучить эти данные, третьи лица получат дистанционный доступ к смартфону и к одноразовым кодам из СМС.

За сервисную программу мошенники выдают приложения, которые обычно используются для удаленного доступа или настройки устройства. Это повышает уверенность собеседника, что в момент звонка проводятся меры по усилению безопасности счета. В разговоре злoумышленники настаивают, что через СМС банк уже информировал клиента о необходимости установки такого программного обеспечения, также об этом якобы просили и при обслуживании в офисе. Мошенники рассчитывают, что клиенты ошибочно вспомнят реальные советы по обновлению мобильных приложений, которые многие игроки давали весной 2022 года на фоне удаления мобильных приложений из магазинов приложений.

Злoумышленники используют и другие нестандартные приемы, чтобы сделать свою легенду более правдоподобной. Клиенту присылают СМС для «проверки привязки номера», подчеркивая, что в целях безопасности код из сообщения называть не надо. На самом деле СМС не имеет никакого отношения к данной схеме мошенничества и отправляется с фейковым именем и с подменного номера.

Для убедительности злoумышленники также просят провести оценку качества обслуживания при последнем визите в отделение или предлагают оперативно посетить офис, чтобы подключить защиту интернет-банка или мобильного приложения. В качестве альтернативы предлагается сделать это дистанционно – в расчете на то, что клиенты выберут наиболее быстрый и удобный способ, продолжив телефонный разговор.