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Жители и гости Новосибирской области смогут добраться на пригородных поездах на Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото Жители и гости Новосибирской области смогут добраться на пригородных поездах на Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото Жители и гости Новосибирской области смогут добраться на пригородных поездах на Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 19 по 21 августа на базе военного аэродрома Толмачево состоится Международный военно-технический форум «Армия-2022», где будет представлено более 50 единиц новой боевой техники подразделений противовоздушной обороны, Военно-воздушных сил и Сухопутных войск России.

Гости мероприятия смогут быстро добраться на пригородных поездах, курсирующих по действующему графику, до остановочной платформы Аэрофлот, расположенной в непосредственной близости от аэродрома Толмачево (пешком 12-17 минут). Время в пути на электропоезде от станции Новосибирск-Главный до остановочной платформы Аэрофлот составляет 33 минуты, стоимость проезда – 40 рублей. Время в пути от остановочной платформы Правая Обь, расположенной в центре Новосибирска, до остановочной платформы Аэрофлот составляет 27 минут, стоимость проезда – 27 рублей.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00) и на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. При переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться пешеходными мостами, настилами и переездами, обращать внимание на указатели. Запрещается переходить и перебегать железную дорогу перед движущимися поездами, в неустановленных местах, а также пользоваться наушниками во время перехода через пути.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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РЖД
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