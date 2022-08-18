В Новосибирской области выросло количество убийств в 2022 году

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Сегодня, 18 августа, руководители подразделений прокуратуры Новосибирской области рассказали о статистике преступлений за первое полугодие 2022 года.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики Динар Фатхутдинов, за первое полугодие было совершено 36 000 правонарушений, к ответственности привлечены 2 790 человека.

А как отметил исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Александр Феофанов, количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1% — до 23 000. Львиная доля из них связана с мошенничествами, а половина – имущественного характера.

«Немного увеличилось количество убийств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»,

- добавил Александр Феофанов.