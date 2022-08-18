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19-летнего новосибирца задержали после оплаты телефона фальшивыми купюрами

Фото 19-летнего новосибирца задержали после оплаты телефона фальшивыми купюрами
Фото 19-летнего новосибирца задержали после оплаты телефона фальшивыми купюрами

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 19-летнего жителя задержали за покупку дорогостоящего телефона на фальшивые деньги.

18 августа в региональном МВД сообщили о задержании 19-летнего жителя Новосибирска, которого подозревают в сбыте фальшивых денежных купюр.

По информации правоохранителей, молодой человек приобрёл пять поддельных банковских билетов номиналом пять тысяч рублей. После этого подозреваемый оплатил ими дорогостоящий телефон в салоне мобильной связи, который затем сдал в ломбард.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сейчас 19-летний новосибирец находится под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают устанавливать причастность молодого человека к другим фактам сбыта поддельных купюр на территории региона.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
мошенничество
фальшивые купюры
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