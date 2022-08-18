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Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года

Фото Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года
Фото Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

С начала года 250 тысяч пенсионеров стали получать пенсию на карту ВТБ — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за семь месяцев ВТБ перечислил на счета пенсионеров более 100 млрд рублей.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, пенсионерам, получающим выплаты на карту ВТБ, банк оказывает финансовую помощь и ежемесячно начисляет проценты на остаток до 100 000 рублей по счету без других дополнительных условий. Люди старшего поколения имеют возможность снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии. Около 11 тыс. клиентов начали получать пенсию на карту банка, воспользовавшись сервисом по переводу пенсии в ВТБ Онлайн и на сайте банка. При этом оформить заявление на перевод можно также и в отделениях ВТБ – этот способ выбрали около 80 тыс. пенсионеров.

«В рамках концепции семейного капитала ВТБ создает удобные и доступные сервисы для всех членов семьи. Для каждой категории клиентов мы запустили специальные условия поддержки, в том числе для людей старшего поколения. Мы предлагаем тем, кто получает пенсию на карту ВТБ, разовую финансовую помощь от банка и сопоставимый с доходностью по депозитам процент по текущему счету. Сотни тысяч наших клиентов пожилого возраста уже пользуются преимуществами сотрудничества с ВТБ, и мы видим, что их число стабильно растет», – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» банка ВТБ (ПАО).

Стратегия развития семейного капитала ВТБ направлена на адресную поддержку населения и объединяет комплекс продуктов и сервисов, актуальных на всех этапах семейной жизни – от рождения ребенка до выплаты пенсии. В рамках концепции банк предлагает собственные финансовые и нефинансовые меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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