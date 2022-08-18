Дело серийного налётчика рассмотрят в суде Самарской области

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В Самарской области ушло в суд дело серийного налётчика: мужчина только вышел на свободу и сразу же успел напасть на таксиста, почтальона и обобрать родственницу.
Дело уже ушло в суд, а сами события развивались в марте 2022 года. Едва оказавшись на свободе, мужчина начал серию преступлений. Сначала жертвой налётчика стал 36-летний таксист, сев в машину к которому, рецидивист с ножом отобрал сотовый телефон.
На следующий день житель Самарской области пошёл брать почту, одевшись в камуфляжную форму и черную балаклаву. Там, угрожая оператору всё тем же ножом, он забрал около 12,5 тысяч рублей.
Далеко мужчина в балаклаве уйти не успел: его почти сразу задержали полицейские. Как сообщает издание sovainfo, позже выяснилось, что мобильные телефоны были страстью освободившегося рецидивиста – аппарат он отобрал и у своей родственницы.
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