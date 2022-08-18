Диетолог прокомментировала вред от питья во время еды

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Диетолог Круглова назвала мифом вред от питья во время еды. Безусловный вред от употребления воды до, во время и после еды — миф, заявила в беседе с NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Эксперт отметила, что здоровому человеку «нет необходимости разводить по времени прием жидкости и продуктов питания». Она добавила, что иногда стоит запивать или использовать жидкие блюда для лучшего усвоения. Нужно понимать, что если человек выпил воду до еды, потом начал принимать пищу, жидкость очень быстро покидает желудок, она не остается надолго, поэтому не разбавляет желудочный сок. Это практически невозможно — разбавить его водой или другими напитками, если мы говорим про обычные объемы — один два стаканчика не вызовут проблем, — подчеркнула Круглова.

По ее словам, людям с изжогой или пониженной кислотностью все-таки лучше не запивать еду водой. Кроме того, на пищеварение негативно могут повлиять чай или кофе, так как содержащиеся в них кофеин и танин нарушают усвоение железа и кальция, рассказала диетолог.

«С этой позиции нарушение усвоения не критично для здорового человека, но нежелательно для человека с дефицитом тех же кальция и железа», — подытожила Круглова.

Накануне нутрициолог заявила NEWS.ru, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше всего употреблять в пищу паровой омлет, причем без жаренной корочки, если речь идет о приготовлении блюд из куриных яиц. Эксперт добавила, что здоровым гражданам подойдет любой вариант кулинарной обработки.

Ранее Круглова рассказала NEWS.ru, что пациентам с угревой сыпью и аллергией на белок коровьего молока следует исключить из рациона кефир. Эксперт подчеркнула, что употребление данного напитка также лучше ограничить при дефиците лактазы — ферменте, «переваривающем углеводы молочных продуктов».