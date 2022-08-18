Генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» рассказал о тенденциях 2022 года на рынке недвижимости в Новосибирской области

Фото предоставлены ГК «КПД-Газстрой»

Накануне в Министерстве строительства Новосибирской области «КПД-Газстрой» назвали лучшим строительно-монтажным предприятием региона и лучшим производителем стройматериалов региона. К профессиональному празднику строителей журналист Сиб.фм встретился с генеральным директором ГК «КПД-Газстрой» Александром Кроммом, чтобы поговорить о непростых аспектах текущей ситуации на «оживающем» рынке недвижимости и его ближайших перспективах.

Рынок после адаптации

Недавние события повлияли на все сферы жизни страны, в том числе, они обернулись затишьем на многих рынках. Не остался в стороне от мировых бурь и строительный сегмент экономики. Апрель, май и июнь – период затишья: покупатели не торопились совершать большие покупки и заняли выжидательную позицию. ГК «КПД-Газстрой» удалось не прекращать строительства начатых объектов ни на один день. Более того, застойные экономические процессы обернулись выгодами как для покупателей, так и для инвесторов. Для первых застройщики предоставили немалые скидки, для вторых это стало возможностью выгодно разместить капиталы. Удобный момент для покупки недвижимости продлится ближайшие месяцы, уверен Александр Кромм: значительные скидки продолжают действовать.

Вспоминая события весны и начала лета, гендиректор компании рассказал, что рынок тогда буквально «завис».

«В апреле мы ничего не продавали, хотя не прекращали строительство. Но, рынок действительно остановился. Это продолжалось до июня. В июле продажи, я сейчас говорю только о нашей компании, стабилизировались. На сегодня среднемесячный уровень наших продаж соответствует докризисному периоду», – отметил Александр Кромм.

ЖК «Тайгинский парк»

По мнению российских экспертов, «тормозом» положительных тенденций в сегменте жилья в новых реалиях может стать зависимость от импорта. О сложностях с поставками оборудования и материалов заговорили в начале весны. Сейчас, по оценке спикера, зависимость отрасли от импортного сырья не так велика. Рынку удалось адаптироваться.

«Именно наш сегмент рынка – это строительство жилья класса cтандарт и комфорт – не сильно зависит от импортных материалов. От них частично зависят наши поставщики. Например, мы строим квартиры с отделкой, а многие отделочные материалы – импортные. Наши поставщики оперативно перестроились: либо нашли другие логистические цепочки для поставок, либо отыскали заменители этим импортным компонентам. Сегодня мы не испытываем абсолютно никаких сложностей», – добавил собеседник.

Компания обеспечена необходимыми ресурсами и техникой – гусеничной, колёсной, насосной, подъёмными кранами. Всё – работает в штатном режиме.

«На мой взгляд, рынок стабилизировался и никаких предпосылок к ухудшению ситуации нет. Будем дальше строить и продавать, – добавил эксперт. – Период затишья мы старались использовать с пользой: менялись, модернизировали крупнопанельное производство, увеличивали количество строящихся объектов. Сейчас работаем на девяти площадках, строим три проекта».

ЖК «Околица»

Стали строить быстрее

Девелопер по состоянию на 2022 год развивает в Новосибирске три локации. Первая — микрорайон Чистая Слобода в Ленинском районе, известный не только жителям нашей области, но и соседних регионов. Это флагманский, крупнейший проект застройщика.

«Тайгинский парк» – жилой комплекс, которому был дан старт осенью 2021 года. Сейчас на пересечении улиц Тайгинской, Рассветной и Красных зорь ведется строительство двух первых домов — №1 и №2 по ГП. Оба возводят с опережением сроков. На полгода раньше планируют к началу 2023 года сдать дом №2.

«Околица» – третий проект, который имеет все шансы обозначить новый крупный район в Новосибирске. Локация строительства – граница Калининского района. Застройщик позиционирует жилой квартал как комфортную локацию для жизни семей. В экоквартале рядом с березовой рощей все квартиры сдают с ремонтом под ключ, так же как в Чистой Слободе.

Застройщик не только строит дома, но и развивает инфраструктуру города. Это сейчас едва ли не основное требование при покупке квартир. Также застройщик прочно закрепился на рынке за счет выгодного соотношения цены и качества квартир. Судя по отзывам покупателей, ГК «КПД-Газстрой» сдаёт дома с опережением графика. Не повлияла на интенсивность работ даже непростая ситуация на строительном рынке.

«Мы, действительно, стали строить быстрее. Восемнадцатиэтажный дом сдаем в среднем за одиннадцать месяцев. Я считаю, что это одно из наших конкурентных преимуществ. Это выгодно и для покупателей (им не надо долго ждать новоселья), и для инвесторов (ускоряется оборачиваемость денег)», – отметил Александр Кромм.

ЖК Чистая Слобода

Вектор – на комфорт

Не секрет, что современный потребитель становится требовательнее. Такие условия стимулируют строителей к качественным изменениям.

«По сравнению с периодом три-четыре года назад, – рассказывает Александр Кромм, – наши дома, во-первых, стали красивее. Во-вторых, мы применяем другие материалы для отделки фасадов. Поменялся подход к оформлению мест общего пользования: это подъезды, лестничные марши, площадки, лифты, холлы, колясочные, входные группы. Они стали современнее и комфортнее. Мы полностью поменяли материалы для отделки квартир, перешли на более качественные. Ввели традицию встреч с жильцами, на которых выясняем, что ещё хотят видеть люди в своих домах и дворах», – рассказывает Кромм.

ЖК Чистая Слобода

Последние три года поразили скоростью событий и резкими изменениями во всех сферах жизни страны. Строительные сектор экономики пережил несколько периодов турбулентности. Однако, застройщики региона не только устояли на ногах, но стали жизнеспособнее.

«Строительный сектор – это мотор нашей экономики. Строители крепко стоят на ногах, потому что у людей во все времена есть потребность в приобретении жилья. Но выживет тот, кто соответствует современным требованиям», – резюмирует эксперт.

По итогам первого полугодия группа компаний «КПД-Газстрой» заняла первое место в области по количеству заключённых договоров долевого участия. Девелопер входит в ТОП-5 в регионе по текущему строительству и в ТОП-3 по объемам сдачи жилья.