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Новосибирская область получила большую партию вакцины от гриппа

Фото Новосибирская область получила большую партию вакцины от гриппа
Фото Новосибирская область получила большую партию вакцины от гриппа

Фото pixabay.com

Прививочная кампания против гриппа стартует в регионе уже в августе. Сейчас областной минздрав доставляет вакцину в медучреждения.

Всего в регион поступило 410 370 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно – в один день можно ввести оба препарата.

Минздрав России в конце октября прошлого года разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа – соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Напомним, что в регионе проводится вакцинация от коронавируса. Работа прививочных кабинетов по вакцинации от COVID-19 организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках – как в районах, так и в областном центре. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

грипп
коронавирус
вакцинация
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