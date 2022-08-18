Новосибирская область получила большую партию вакцины от гриппа

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Прививочная кампания против гриппа стартует в регионе уже в августе. Сейчас областной минздрав доставляет вакцину в медучреждения.

Всего в регион поступило 410 370 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно – в один день можно ввести оба препарата.

Минздрав России в конце октября прошлого года разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа – соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Напомним, что в регионе проводится вакцинация от коронавируса. Работа прививочных кабинетов по вакцинации от COVID-19 организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках – как в районах, так и в областном центре. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.