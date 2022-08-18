Новосибирский Институт катализа и Институт гидродинамики заключили контракты на строительство станции СКИФ за 1 млрд

Фото с сайта СКИФ

В Новосибирске Институт катализа и Институт гидродинамики СО РАН подписали госконтракты на строительство экспериментальной станции ЦКП «СКИФ» стоимостью 1,1 миллиард.

16 августа стало известно о заключении государственных контрактов Институтом катализа и Институтом гидродинамики СО РАН на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж и шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования СКИФ.

Суммарная стоимость работ по подписанным контрактам составит 1,1 миллиард рублей. Исполнителя определят по итогам конкурса согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как указано в условиях, созданное «под ключ» оборудование должно быть сдано к декабрю 2024 года. Одну часть разместят в экспериментальном зале здания накопителя — там и находится большая часть экспериментальных станций, а оставшееся оборудование отправится в отдельное здание — именно поэтому работы разбили на два контракта.

«Длительность быстропротекающих процессов — десятки наносекунд-микросекунды. Это, например, возникновение микротрещин в материалах в результате какого-либо воздействия, а также распространение детонационных, ударных волн. Чтобы управлять быстропротекающими процессами, нужно понимать их механизм. Для этого измеряют скорость, давление, температуру, плотность и другие параметры. Раньше ученые использовали контактные методики (датчики измерения скорости, давления), классическое рентгеновское излучение, в последнее время находят широкое распространение лазерные методики. Исследования с использованием синхротронного излучения — самые продвинутые и мощные», — дополнил заместитель директора СКИФ по научной работе Ян Зубавичус.

Институт гидродинамики имени Лаврентьева выступает интегратором в исполнении подписанных контрактов и при исполнении работ будет использовать как собственные ресурсы, так и планирует задействовать специалистов Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН и Российского Федерального Ядерного Центра.

Как сообщал Сиб.фм в июне, запуск одной из станций СКИФ перенесли из-за введения антироссийских санкций.