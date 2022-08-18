Новосибирцев может довести до депрессии огород на даче

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ВЦИОМ провёл опрос жителей России и выяснил: отчего устаёт трудоспособная часть населения, и какие дополнительные факторы могут привести к депрессии.

Как выяснили социологи ВЦИОМ, усталость знакома 80% населения России. Ответившие на вопросы даже заявили, что регулярно с ней сталкиваются. В возрастной группе от 18 до 34 лет упадок сил вообще знаком 97% опрошенных.

В группе риска развития депрессии (более 40%) находятся сельские жители, старшее поколение и те, кому не хватает денег. Свой опрос жителей Ленинградской области провёл также портал Online47 – его респонденты объяснили, почему не могут отдохнуть.

В 50% случаев жители Ленинградской области отметили, что чувствуют себя уставшими, но «иногда им удаётся отдохнуть», в 32% ответившие заявили, что постоянно уставшие и никак не могут отдохнуть, и только 4% умудряются соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Кстати, как показывает опрос, 42% опрошенных жителей мегаполиса чувствуют упадок сил, но в таком же положении оказались и те, кто регулярно выезжает на дачу с семьёй.