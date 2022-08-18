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Новосибирцы стали чаще использовать ускоренный интернет

Фото Новосибирцы стали чаще использовать ускоренный интернет
Фото Новосибирцы стали чаще использовать ускоренный интернет

Фото Shutterstock

Количество пользователей ускоренного интернета с услугой pre-5G в Новосибирской области выросло втрое. Чаще других опцию по увеличению скорости смартфона до 50% подключают в Новосибирске, Карасуке и Болотном.

В марте этого года МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть, услуга pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.

Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, скачивать любой «тяжелый» контент, раздавать интернет на несколько устройств и даже участвовать в кибертурнирах.

В июле каждый пользователь услуги в Новосибирской области в среднем использовал порядка 28 Гб мобильного трафика, что значительно выше привычного потребления большинства жителей региона. Абсолютный рекордсмен загрузил более 58 Гб данных на своем смартфоне.

Мужчины ускоряют интернет в смартфоне в 6 раз чаще женщин. Новосибирские любители скоростной загрузки предпочитают использовать модели брендов Apple, Xiaomi и Huawei. Дополнительно активируют передачу данных в основном пользователи «МегаТарифа» из линейки #БезПереплат, а также услуга входит в тарифные планы «Максимум», VIP и «Премиум».

«Сегодня абоненты компании уделяют особое внимание качественному мобильному интернету, так как большая часть рабочих и личных задач сейчас решается в «цифре». Поэтому МегаФон не только развивает инфраструктуру связи: модернизирует существующее оборудование и строит новые, современные базовые станции, — но и дополняет тарифные линейки полезными функциями. Применение системного ситуативного управления загрузкой сети и других современных технологий позволили нам дополнительно «нарастить» скорость передачи данных для жителей Новосибирской области с помощью дополнительной опции pre-5G», — комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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