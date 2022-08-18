Представитель «Магнита» прокомментировал идею продавать «просрочку»

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В «Магните» подтвердили планы продавать просроченные продукты. Сеть магазинов «Магнит» действительно собирается продавать продукты с истекшим сроком годности. Они будут реализовываться производителям кормов и удобрений. О планах NEWS.ru рассказал руководитель по связям с общественностью компании Антон Карпов, но подробности раскрыть отказался. «Да, это так. Перечень продуктов как раз предстоит определить в рамках пилота, все зависит от заинтересованности потенциальных партнёров. Проект на самом старте, никакими данными пока делиться не готовы», — сказал он.

Ранее о планах «Магнита» снизить объём отходов, отправляемых на свалки, в том числе за счет продажи просрочки, писали «Известия». Компания намерена сократить объем отходов к 2025 году вдвое. В настоящее время она ведет поиск потенциальных покупателей и прорабатывает механизм реализации инициативы.

Некоторое время назад экономист Никита Кричевский рассказал, куда обычно попадают просроченные продукты из супермаркетов. По его словам, они отправляются на реализацию в кулинарию или в раздел социальных продуктов. Просроченное мясо может оказаться в ларьке шаурмы.