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общество

Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин

Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин

Freepik.com

Не всегда заболевание онкологией получается диагностировать на ранних стадиях. Одна из причин — несвоевременное обращение за помощью, так как, в частности, люди не знают о признаках, которые могут указывать на рак. В материале Сиб.фм перечисляем основные симптомы, которые должны насторожить.

Общие симптомы рака

Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин 2

Повышенная ночная потливость

Ночное потоотделение могут вызвать различные инфекции или прием некоторых лекарств. Еще этот симптом часто встречается у женщин во время менопаузы. Однако обильное потоотделение ночью также может быть признаком онкологического заболевания.

Необъяснимая потеря веса

Резкая потеря веса без объяснимых причин — сигнал, который может указывать на различные заболевания. В случае с онкологическими заболеваниями этот симптом чаще всего встречается при раке поджелудочной железы, желудка, пищевода или легких.

Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин 3

Необычная шишка или отек

Обращайте внимание на шишки или отеки, возникшие по непонятным причинам. Если они появились после ушиба, удара и долгое время не проходят, также необходимо проконсультироваться с врачом.

Усталость

Сильная и прогрессирующая усталость, которая не проходит после сна и отдыха, может указывать как на распространение опухоли, так и быть симптомом ранних стадий некоторых видов рака, например лейкемии.

Локальные симптомы рака

Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин 4

Изменения кожи

  • Кожа обычно быстро восстанавливается — мелкие повреждения заживают около недели. Если небольшие раны и язвы не проходят в течение долгого времени, даже если они при этом не болят, необходимо проконсультироваться с врачом.
  • Обратитесь к врачу, если заметили необычную родинку: она поменяла цвет, форму, болит, кровоточит. Заметить появление новых родинок или изменения существующих бывает сложно. Людям с повышенным риском развития меланомы рекомендуют составлять карту родинок.
  • Незаживающая язва во рту может быть симптомом рака полости рта. На это следует обратить особое внимание людям, которые курят, жуют табак и часто употребляют алкоголь.
  • Белые пятна во рту или на языке могут быть лейкоплакией — заболеванием, которое поражает полость рта и язык. Это состояние также чаще всего возникает из-за употребления табака, в том числе курительного, жевательного и загубного. Без лечения лейкоплакия может перерасти в рак ротовой полости.

Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин 5

Необычные кровотечения или выделения

Любые кровотечения или кровянистые выделения, за исключением менструации — это всегда признак какого-то нарушения в организме, о котором нужно сообщить врачу. Кашель с кровью может сигнализировать о раке легких, рвота с кровью — о раке пищевода или раке желудка. При колоректальном раке кровь может выделяться со стулом. Рак шейки матки или яичников может вызывать вагинальные кровотечения или необычные выделения, рак молочной железы — кровянистые выделения из соска.

Изменения в области молочной железы, ареолы и соска

Шишка или уплотнение в груди могут быть симптомами как ранней, так и поздней стадий рака. При их обнаружении обязательно следует посетить врача. Некоторые виды рака молочной железы могут вызвать покраснение или уплотнение в области груди. В редких случаях кожа на соске может стать чешуйчатой и шелушиться, покрыться корками, напоминающими экзему, которые вызывают зуд. У мужчин рак молочной железы встречается очень редко, но им также необходимо обращаться к врачу при необычных изменениях груди.

Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин 6

Проблемы с приемом пищи

Трудности с глотанием пищи, изжога, расстройство желудка, потеря аппетита на протяжении длительного времени могут быть признаками рака пищевода или желудка.

Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря

Сбои в работе кишечника (длительный запор, диарея или чувство неполного опорожнения) могут быть симптомами рака толстой кишки. Боль при мочеиспускании, кровь в моче или изменение частоты мочеиспускания (слишком часто или редко) могут быть связаны с раком мочевого пузыря или простаты.

Фото Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин 7

Непроходящие кашель или охриплость

Часто кашель и охриплость встречаются при простуде. Однако нужно насторожиться, если они держатся дольше нескольких недель или усиливаются: кашель может быть признаком рака легких, а охриплость — рака гортани.

Неврологические проблемы

Головная боль, судороги, изменения зрения, слуха, проблемы с речью и координацией могут сигнализировать об опухоли головного мозга.

Ранее Сиб.фм писал о том, что онколог рассказал, как выявить рак лёгких на первой стадии. Напомним, что специалисты перечислили самые распространенные виды рака, а также перечислили те, которыми можно заразиться.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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