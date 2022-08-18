Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин

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Не всегда заболевание онкологией получается диагностировать на ранних стадиях. Одна из причин — несвоевременное обращение за помощью, так как, в частности, люди не знают о признаках, которые могут указывать на рак. В материале Сиб.фм перечисляем основные симптомы, которые должны насторожить.

Общие симптомы рака

Повышенная ночная потливость

Ночное потоотделение могут вызвать различные инфекции или прием некоторых лекарств. Еще этот симптом часто встречается у женщин во время менопаузы. Однако обильное потоотделение ночью также может быть признаком онкологического заболевания.

Необъяснимая потеря веса

Резкая потеря веса без объяснимых причин — сигнал, который может указывать на различные заболевания. В случае с онкологическими заболеваниями этот симптом чаще всего встречается при раке поджелудочной железы, желудка, пищевода или легких.

Необычная шишка или отек

Обращайте внимание на шишки или отеки, возникшие по непонятным причинам. Если они появились после ушиба, удара и долгое время не проходят, также необходимо проконсультироваться с врачом.

Усталость

Сильная и прогрессирующая усталость, которая не проходит после сна и отдыха, может указывать как на распространение опухоли, так и быть симптомом ранних стадий некоторых видов рака, например лейкемии.

Локальные симптомы рака

Изменения кожи

Кожа обычно быстро восстанавливается — мелкие повреждения заживают около недели. Если небольшие раны и язвы не проходят в течение долгого времени, даже если они при этом не болят, необходимо проконсультироваться с врачом.

Обратитесь к врачу, если заметили необычную родинку: она поменяла цвет, форму, болит, кровоточит. Заметить появление новых родинок или изменения существующих бывает сложно. Людям с повышенным риском развития меланомы рекомендуют составлять карту родинок.

Незаживающая язва во рту может быть симптомом рака полости рта. На это следует обратить особое внимание людям, которые курят, жуют табак и часто употребляют алкоголь.

Белые пятна во рту или на языке могут быть лейкоплакией — заболеванием, которое поражает полость рта и язык. Это состояние также чаще всего возникает из-за употребления табака, в том числе курительного, жевательного и загубного. Без лечения лейкоплакия может перерасти в рак ротовой полости.

Необычные кровотечения или выделения

Любые кровотечения или кровянистые выделения, за исключением менструации — это всегда признак какого-то нарушения в организме, о котором нужно сообщить врачу. Кашель с кровью может сигнализировать о раке легких, рвота с кровью — о раке пищевода или раке желудка. При колоректальном раке кровь может выделяться со стулом. Рак шейки матки или яичников может вызывать вагинальные кровотечения или необычные выделения, рак молочной железы — кровянистые выделения из соска.

Изменения в области молочной железы, ареолы и соска

Шишка или уплотнение в груди могут быть симптомами как ранней, так и поздней стадий рака. При их обнаружении обязательно следует посетить врача. Некоторые виды рака молочной железы могут вызвать покраснение или уплотнение в области груди. В редких случаях кожа на соске может стать чешуйчатой и шелушиться, покрыться корками, напоминающими экзему, которые вызывают зуд. У мужчин рак молочной железы встречается очень редко, но им также необходимо обращаться к врачу при необычных изменениях груди.

Проблемы с приемом пищи

Трудности с глотанием пищи, изжога, расстройство желудка, потеря аппетита на протяжении длительного времени могут быть признаками рака пищевода или желудка.

Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря

Сбои в работе кишечника (длительный запор, диарея или чувство неполного опорожнения) могут быть симптомами рака толстой кишки. Боль при мочеиспускании, кровь в моче или изменение частоты мочеиспускания (слишком часто или редко) могут быть связаны с раком мочевого пузыря или простаты.

Непроходящие кашель или охриплость

Часто кашель и охриплость встречаются при простуде. Однако нужно насторожиться, если они держатся дольше нескольких недель или усиливаются: кашель может быть признаком рака легких, а охриплость — рака гортани.

Неврологические проблемы

Головная боль, судороги, изменения зрения, слуха, проблемы с речью и координацией могут сигнализировать об опухоли головного мозга.

Ранее Сиб.фм писал о том, что онколог рассказал, как выявить рак лёгких на первой стадии. Напомним, что специалисты перечислили самые распространенные виды рака, а также перечислили те, которыми можно заразиться.

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