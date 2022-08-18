Самый высокий человек России проводил новосибирских баскетболистов на финал соревнований D. V. O. R

Фото Михаила Глотова

В Краснообске прошли соревнования по детскому дворовому баскетболу; среди приглашённых гостей были знаменитые российские баскетболисты Ирина Минх и Павел Подкользин.

Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола в формате 3х3 (D. V. O. R.) прошёл в Краснообске. Турнир стал настоящим первенством Новосибирской области — он собрал 21 районную команду. Победитель получал право участия во Всероссийском этапе в Перми.

Поддержать юных баскетболистов пришли знаменитые новосибирские баскетболисты Олимпийская чемпионка Ирина Минх и бывший игрок НБА, самый высокий человек (226 см) России по версии Книги рекордов Гиннеса Павел Подкользин.

«Фестивали дворового и школьного спорта стали традиционными в России. Сборная Новосибирской области три года подряд, с 2017 по 2019 год, становилась победителем этих соревнований. Сегодня было очень важное событие для наших ребятишек, особенно из районов области. Мы постарались организовать всё на высочайшем уровне. Был серьёзная судейская коллегия, известный спортивный комментатор Михаил Дорошенко, талисман проекта «Герои с нашего двора!» Лигр, ценные призы и подарки всем участникам, экипировка сборной региона для команд-победителей турнира. Праздник спорта и дружбы удался», — рассказал организатор соревнований, автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.

Высокую оценку спортивному мероприятию дал профессиональный баскетболист, чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России Павел Подкользин.

«Отмечу отличную организацию турнира в Краснообске – это 5 по пятибалльной шкале. Особенно выделю удачное месторасположение: две рядом стоящие площадки – это большая редкость даже для Новосибирска. В финальной стадии этих соревнований в Перми нашим ребятам придётся непросто, им нужна будет вся наша поддержка, чтобы выйти плей-офф», — отметил Павел Подкользин.

Он добавил, что новосибирцам очень нужны открытые уличные площадки. По словам самого высокого человека России, баскетбол 3 на 3 стал Олимпийским видом спорта и имеет хорошие перспективы развития в Новосибирске и Новосибирской области.

«В Краснообске есть инфраструктура и все условия для занятий спортом. Мы понимаем, что необходимо поддерживать дворовый детский спорт и делаем для этого всё возможное», — подчеркнула глава рабочего посёлка Краснообск Татьяна Эссауленко.

Призёры регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола D. V. O. R.:

Юноши:

1м — Shoy time (г.Новосибирск)

2м — Blake Tim (г.Новосибирск)

3м — Beware of us (г.Новосибирск)

Девушки:

1м — Виктори (г.Новосибирск)

2м — Коченёвский р-н

3м — Триумф (г.Новосибирск)