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Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе

Фото Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
Фото Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе

Freepik.com

Эксперты сообщили россиянам о предстоящей магнитной буре в середине августа. Пик геоударов придется на 17 августа.

По данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, продолжительная магнитная буря ожидается в среду, 17 августа.

Фото Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе 2

По данным сайта my-calend.ru, усиление геомагнитных возмущений начнется 17 августа с 3 часов утра по мск. Своего пика в 5 баллов магнитная буря достигнет в 15.00 по мск. Уровень солнечной активности на протяжении последующих дней составит 4 балла, магнитосфера будет в возбуждённом состоянии. Завершится шторм лишь 20-21 августа.

Следующая магнитная буря ожидается в период с 25 по 29 августа. Эта затяжная магнитная буря мощностью 3 балла может перерасти в серьезную бурю. 30-31 августа геомагнитное возмущение затихнет.

Фото Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе 3

В период солнечной активности метеозависимые люди испытывают недомогание, слабость, головную боль, бессонницу, депрессивное или подавленное состояние. Чаще всего негативные последствия магнитных бурь ощущают на себе граждане пожилого возраста.

По словам медиков, даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на психику людей, обладающих уязвимой нервной системой и страдающих от психических расстройств. Особо опасны магнитные бури для людей, страдающими хроническими заболеваниями.

Ранее Сиб.фм писал о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца лета и на осень 2022 года. Напомним, что появился прогноз погоды в Сочи и Краснодарском крае на август текущего года.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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