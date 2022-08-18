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Следователи проверят загрязнение реки Обь и воздуха под Новосибирском

Фото Следователи проверят загрязнение реки Обь и воздуха под Новосибирском
Фото Следователи проверят загрязнение реки Обь и воздуха под Новосибирском

Фото автора

В следственный отдел СКР по городу Обь обратились жители посёлка Красный Яр в Новосибирском районе – они считают, что картонно-бумажный комбинат загрязняет окружающую среду, по данному факту проводится проверка.

Жители посёлка Красный Яр обратились к руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области во время личного приёма. Они рассказали, что жить рядом с картонно-бумажным комбинатом стало невыносимо. По их словам, на предприятии создан овраг для сброса производственных отходов.

Это нарушение может квалифицироваться по части 1 статьи 250 и части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение вод и атмосферы). Но для возбуждения уголовного дела необходимо установить источник загрязнения.

«По результатам личного приема зарегистрировано сообщение о преступлении по факту загрязнения вод и атмосферы на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области Д.А. Чернову. Следователями в рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Также напомним, что в прошлом году прокуроры провели проверку загрязнения реки Бердь, которая покрылась голубой маслянистой краской.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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