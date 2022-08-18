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«Царская невеста» Римского-Корсакова откроет 78-й сезон НОВАТа

Фото «Царская невеста» Римского-Корсакова откроет 78-й сезон НОВАТа
Фото «Царская невеста» Римского-Корсакова откроет 78-й сезон НОВАТа

Фото: НОВАТ

Премьера оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова 15 и 16 сентября откроет 78-й сезон НОВАТа. Свое прочтение одного из самых глубоких, масштабных и сложных в постановке произведений русской музыкальной классики представят художественный руководитель НОВАТа, дирижер Дмитрий Юровский и главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев. Впервые вместе работать над сценографией спектакля будут известные российские театральные художники, отец и сын Вячеслав и Петр Окуневы.

«Для любого российского оперного театра «Царская невеста» – название особое. С одной стороны – это очень «режиссерская» опера, поскольку здесь ясно и мощно показано развитие персонажей. С другой стороны, для правильного и глубокого восприятия этого произведения требуется очень точная визуализация. Не так важно, стилизованы ли костюмы и декорации под именно ту историческую эпоху, но атмосфера этого спектакля должна передаваться не только в музыке, но и в визуальном решении, которое ни в коем случае не должно ее ломать, – отмечает музыкальный руководитель спектакля Дмитрий Юровский. – Идея постановки «Царской невесты» зрела давно, но до этой глубокой философской русской оперы должны «дорасти» все, и я сам – не исключение. Я впервые соприкасаюсь с этим произведением во всей полноте, и есть ощущение, что время для этого настало. Немаловажно, что на нашу труппу этот спектакль «ложится» просто прекрасно. Имея таких исполнителей партии Грязного, как Алексей Зеленков, Гурий Гурьев, или такую Любашу, как меццо-сопрано Ксения Дудникова, было бы ошибкой не поставить «Царскую невесту» в нашем театре».

Фото «Царская невеста» Римского-Корсакова откроет 78-й сезон НОВАТа 2

Режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев: «По масштабу музыкальной драматургии и концентрации оперных хитов «Царская невеста» – одна из величайших русских опер. В каждой ноте этой музыкальной драмы закодирован высокоградусный сгусток страстей и боли. Мне кажется, сейчас, когда мы говорим про русскую культуру, именно это название жизненно необходимо в репертуаре театра. Здесь собрана очень богатая и разнообразная палитра человеческих взаимоотношений. Опера – это люди и страсти, накал эмоций, ситуаций, эта жизнь человеческого духа в самом наивысшем и ярком его проявлении. В партитуре Римского-Корсакова выражен максимальный контраст между высокой, чистой любовью и мощной, ужасающей, тёмной драматургией разрушения. Этот разбег между небесным счастьем и ужасающей катастрофой и есть предмет изучения в театре во все времена!».

Музыкально-историческая драма, сюжет которой основан на реальных исторических событиях жестокой эпохи Ивана Грозного, по накалу эмоций и остроте душевных конфликтов – сочинение вневременное и внегеографическое, но при этом в своей духовной и музыкальной основе остающееся истинно русским. Сжигающие душу страсти, живые, выразительные, неоднозначные персонажи и глубочайшие душевные драмы с необычайной силой выражены в трагической и, одновременно, светлой опере Римского-Корсакова.

Премьера. Опера «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова – 15 и 16 сентября на Большой сцене НОВАТа.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Билеты – на нашем официальном сайте, в мобильном приложении и в театральной кассе.

До встречи на премьере!

12+

Фото «Царская невеста» Римского-Корсакова откроет 78-й сезон НОВАТа 3

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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