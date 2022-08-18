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политика общество

Уехавшую из РФ депутата Пирогову объявили в межгосударственный розыск

Фото Уехавшую из РФ депутата Пирогову объявили в межгосударственный розыск
Фото Уехавшую из РФ депутата Пирогову объявили в межгосударственный розыск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский депутат Хельга Пирогова объявлена в межгосударственный розыск — об этом сообщили 18 августа.

Независимый депутат Хельга Пирогова была объявлена в межгосударственный розыск: 4 августа она покинула сначала Новосибирск, а потом и территорию России. 18 августа начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов заявил, что политик находится в межгосударственном розыске: ранее в отношении Хельги Пироговой возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

«На сегодняшний день она [Пирогова] находится в межгосударственном розыске», — озвучил Александр Феофанов на пресс-конференции в ТАСС.

По заявленной информации, Хельгу Пирогову объявили в розыск 4 августа. По словам новосибирского депутата Светланы Каверзиной, в настоящий момент Хельга Пирогова находится в Грузии.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
депутаты
розыск
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