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В эко-квартале Akadem Klubb впервые состоялся блогер-тур

Фото В эко-квартале Akadem Klubb впервые состоялся блогер-тур
Фото В эко-квартале Akadem Klubb впервые состоялся блогер-тур

Фото: ООО МЕТР

Компания МЕТР провела экскурсию для блогеров и журналистов в эко-квартале Akadem Klubb. Гости мероприятия посетили стройплощадку и демонстрационный этаж, лично оценив ход работ. Об особенностях проекта рассказали руководитель стратегического маркетинга Корпорации ЁЛКА Максим Марков и руководитель отдела продаж Яна Андреева.

Как отметил Максим Марков, проект разработало архитектурное бюро Semrén & Månsson. Корпорация ЁЛКА начала сотрудничество с данной компанией, так как шведские архитекторы единственные, кто получили профессиональную премию за проектирование жилых комплексов у воды.

Площадь эко-квартала Akadem Klubb – 30 тысяч квадратных метров. Он состоит из трёх очередей строительства: в первой возведут четыре дома, во второй – пять домов, в третьей – три. Покупателям предлагают варианты квартир с панорамными окнами и видом на озеро, потолками высотой до шести метров, летними террасами, мансардами с возможностью установки дровяных каминов.

Фото В эко-квартале Akadem Klubb впервые состоялся блогер-тур 2

Сдача первой очереди запланирована на осень 2022 года. По словам Яны Андреевой, со второй очередью возведут комьюнити-центр с магазинами и кафе-кондитерской. Также появится частный детский сад на 45 мест. За порядком на территории комплекса будет следить круглосуточная охрана.

Для жителей Akadem Klubb предусмотрена благоустроенная набережная Серебряного озера. В шаговой доступности – детские и спортивные площадки. Застройщик при создании эко-квартала придерживался определённой концепции: взаимодействие между жителями играет важную роль. Поэтому в комплексе создаётся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха с близкими и друзьями.

Сайт эко-квартала Akadem Klubb

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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