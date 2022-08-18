В Красноярске научились бороться с гоняющими на скорости электросамокатчиками

Фото Густаво Зырянова

Власти Красноярска и автоинспекторы подписали соглашение с каршеринговыми компаниями – в него внесены городские территории, въезжая на которые, электросамокаты автоматически скидывают скорость.

Территории, которые внесли в это дополнительное соглашение, делятся на три типа: самокаты будут сбрасывать скорость до 20, 15 или 10 километров в час, в зависимости от того, насколько оживлённый участок.

Кроме того, как сообщает издание «Проспект мира», ограничения будут действовать для загрузки на электросамокат двух лиц, а также для катания в нетрезвом состоянии. Впрочем, как самокаты будут распознавать подвыпивших – не сказано. Автоинспекторы лишь подчеркнули, что на этот шаг их подтолкнула дорожная и «тротуарная» обстановка.

«За 2022 год произошло 21 такое происшествие, в некоторых из них пострадали люди. Новое соглашение направлено на профилактику подобных случаев», — сообщил врио начальника городской ГИБДД Александр Чеглаков.

Напомним, в Новосибирске также ввели ограничения для передвижения электросамокатов на скорости в определённых местах. Кроме того, представители Whoosh сообщали, что разработан механизм определения количества пассажиров во время использования средства мобильности. Правда пока, на практике парные гонщики как ездили, так и ездят.