В Троллейном жилмассиве откроется детский центр для занятия творчеством и робототехникой

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

На базе Второй Новосибирской гимназии в Ленинском районе был создан Центр дополнительного образования «Твори. Исследуй. Создавай». В сентябре этого года он примет своих первых юных учеников. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил качество реализованного проекта.

Как сообщил Анатолий Локоть, раньше в здании на ул. Троллейной, 20а располагалась вечерняя школа № 10. После реорганизации помещения перешли Второй Новосибирской гимназии, тогда было решено создать центр дополнительного образования детей. Сюда переедут секции из основного здания Второй гимназии, так, оно будет существенно разгружено.

«Инициатива создания центра принадлежит департаменту образования мэрии города Новосибирска, ремонт проведён на средства городского бюджета. У нас есть положительный опыт ремонта зданий образовательных учреждений, создания в них современных условий и увеличения количества мест для учащихся за счет бюджета. Мы будем продолжать эту работу и дальше», – заявил мэр.

Глава города уточнил, что с перепрофилированием и перепланировкой образовательных учреждений к началу прошлого учебного года было создано 1423 дополнительных мест.

На техническое оснащение из бюджета города Новосибирска было направлено более 6 млн рублей. Ремонт в здании проведен в соответствии всем действующим нормативам. Работы проводились с января по июнь 2022 года.

По словам директора МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» Ирины Михно, в центре «Твори. Исследуй. Создавай» дети смогут обучаться по художественно-эстетическим, а также инженерным направлениям. Здесь построены помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, робототехникой и программированием.