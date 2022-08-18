Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Троллейном жилмассиве откроется детский центр для занятия творчеством и робототехникой

Фото В Троллейном жилмассиве откроется детский центр для занятия творчеством и робототехникой
Фото В Троллейном жилмассиве откроется детский центр для занятия творчеством и робототехникой

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

На базе Второй Новосибирской гимназии в Ленинском районе был создан Центр дополнительного образования «Твори. Исследуй. Создавай». В сентябре этого года он примет своих первых юных учеников. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил качество реализованного проекта.

Как сообщил Анатолий Локоть, раньше в здании на ул. Троллейной, 20а располагалась вечерняя школа № 10. После реорганизации помещения перешли Второй Новосибирской гимназии, тогда было решено создать центр дополнительного образования детей. Сюда переедут секции из основного здания Второй гимназии, так, оно будет существенно разгружено.

Фото В Троллейном жилмассиве откроется детский центр для занятия творчеством и робототехникой 2

«Инициатива создания центра принадлежит департаменту образования мэрии города Новосибирска, ремонт проведён на средства городского бюджета. У нас есть положительный опыт ремонта зданий образовательных учреждений, создания в них современных условий и увеличения количества мест для учащихся за счет бюджета. Мы будем продолжать эту работу и дальше», – заявил мэр.

Глава города уточнил, что с перепрофилированием и перепланировкой образовательных учреждений к началу прошлого учебного года было создано 1423 дополнительных мест.

Фото В Троллейном жилмассиве откроется детский центр для занятия творчеством и робототехникой 3

На техническое оснащение из бюджета города Новосибирска было направлено более 6 млн рублей. Ремонт в здании проведен в соответствии всем действующим нормативам. Работы проводились с января по июнь 2022 года.

По словам директора МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» Ирины Михно, в центре «Твори. Исследуй. Создавай» дети смогут обучаться по художественно-эстетическим, а также инженерным направлениям. Здесь построены помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, робототехникой и программированием.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

технологии
образование
дети
творчество
Мэрия Новосибирска
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23186
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
19399
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
16299
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
16134
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
12822
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11897
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
11786
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение