Военного из Новосибирска осудили на 3 года за покупку закладки

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Новосибирский военный суд вынес приговору ефрейтору, у которого во время досмотра обнаружили наркотическую закладку.

18 августа стал известен приговор ефрейтору Роману Шубину: Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел обвинение военнослужащего в приобретении наркотических веществ.

Как сообщается в Telegram-канале «2-й Восточный окружной военный суд», военному был вынесен обвинительный приговор. Известно, что фигурант приобрёл наркотик через мессенджер, после чего забрал приготовленную закладку — её обнаружили в тот же день во время досмотра автомобиля полицейскими.

Новосибирский гарнизонный военный суд назначил ефрейтору Роману Шубину 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. На момент написания публикации приговор не вступил в законную силу.