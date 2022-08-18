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Военного из Новосибирска осудили на 3 года за покупку закладки

Фото Военного из Новосибирска осудили на 3 года за покупку закладки
Фото Военного из Новосибирска осудили на 3 года за покупку закладки

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Новосибирский военный суд вынес приговору ефрейтору, у которого во время досмотра обнаружили наркотическую закладку.

18 августа стал известен приговор ефрейтору Роману Шубину: Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел обвинение военнослужащего в приобретении наркотических веществ.

Как сообщается в Telegram-канале «2-й Восточный окружной военный суд», военному был вынесен обвинительный приговор. Известно, что фигурант приобрёл наркотик через мессенджер, после чего забрал приготовленную закладку — её обнаружили в тот же день во время досмотра автомобиля полицейскими.

Новосибирский гарнизонный военный суд назначил ефрейтору Роману Шубину 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. На момент написания публикации приговор не вступил в законную силу.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
наркотики
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