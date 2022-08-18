Житель Новосибирска стал зарабатывать 400 тысяч рублей в месяц на продаже мухоморов

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Новосибирец уже 3 года собирает и успешно продает ядовитые грибы жителям России.

Биолог из Тогучинского района Новосибирской области Ринат Султанов зарабатывает на продаже мухоморов. В интервью изданию «АиФ-Новосибирск» он рассказал, насколько это востребованный товар, кто и зачем его покупает, а также насколько употребление ядовитых грибов безопасно для здоровья и разрешено законом.

Ринат Султанов рассказал журналисту АиФ-Новосибирск, что зарабатывает 400 тысяч рублей в месяц на продаже мухоморов. Этого он добился за 3 года наращивания базы клиентов. Собирать он их начал в 2019 году. В это же время и сам начал их употреблять.

Клиенты грибника живут по всей России, не только в Новосибирске.

Проблем с законом из-за продажи ядовитых грибов у биолога-натуралиста не было: сотрудники правоохранительных органов не настроены враждебно к его деятельности. Ринат предполагает, что такой положительный настрой связан с непосредственным знакомством работников МВД с эффектами мухомора.

Официально красный мухомор не запрещен на территории РФ, в отличие от других галлюциногенных грибов.

По словам предпринимателя, мухомор не вызывает зависимости при употреблении. Более того, правильная дозировка помогает избежать отравления, а также вводит человека в состояние повышенной концентрации и сниженного стресса. Для этого можно начинать с 1 грамма плодового тела в виде порошка. Уже с 5 грамм может начаться состояние опьянения.

Описанная Ринатом техника также известна как «мухоморный микродозинг». В России многие практикуют такое средство лечения и расслабления.

Кто покупает мухоморы

1. Люди, которым не помогло стандартное лечение. Например, при хронических болях от грыжи.

2. Спортсмены, желающие улучшить показатели. Со слов Рината, плоды мухомора снимают мышечное напряжение, что позволяет пережить долгую физическую нагрузку, которую испытывают марафонцы и триатлонисты.

Официальная позиция врачей

Статистика Минздрава показывает, что каждый третий человек, употребивший в пищу мухомор, получил отравление.

Многие психологи, наркологи и научные эксперты также высказывают сомнение в том, что он мухомора может быть только польза. Среди самых распространенных побочных эффектов называют привыкание, пагубное влияние на почки и печень, активизацию хронических заболеваний и «дремлющих» психических заболеваний.

Также врач-терапевт Полина Терентьева в беседе с АиФ-Новосибирск отметила, что самыми распространенными последствиями употребление плодового тела мухомора являются тошнота, рвота, боли в животе, диарея. В более тяжелых случаях — снижение давления и пульса, галлюцинации, эйфория, припадки и нарушения зрения, а также потеря сознания и кома.

Как отмечает Денис Р. Бенджамин в книге «Грибы: яд и панацея — настольная книга натуралиста, миколога и физика» отмечает, что смертельная доза красного мухомора для взрослого человека — примерно 15 шляпок.

Напомним, ранее в Новосибирске и области уже случались отравления мухоморами. В сентябре 2021 года один мужчина попал в больницу с отравлением лёгкой степени тяжести, а за весь грибной сезон были госпитализированы 8 пациентов. Никто из них не принял смертельную дозу.