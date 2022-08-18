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общество

Жителей Новосибирска обвинили в махинациях с материнским капиталом на 6,5 млн

Фото Жителей Новосибирска обвинили в махинациях с материнским капиталом на 6,5 млн
Фото Жителей Новосибирска обвинили в махинациях с материнским капиталом на 6,5 млн

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы стали фигурантами уголовного дела после мошеннических действий с выплатами материнского капитала — сумма ущерба составила около 6,5 миллионов.

18 августа в ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили о задержании группы новосибирцев, которые обманным путём присвоили около 6,5 миллионов рублей — для этого они использовали чужие материнские капиталы.

По информации правоохранителей, руководитель и менеджер кредитного потребительского кооператива находили женщин с правом на получение госсертификата материнского капитала, после чего убеждали их заключить фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков. После этого они предоставляли в ПФР пакет подложных документов, в том числе и заявление о перечислении денежных средств на расчётный счёт кооператива якобы для погашения кредиторской задолженности.

«Затем участники обналичивали средства маткапитала, отдавая матерям только часть полученных денег. Комиссия за услуги варьировалась от 40 до 120 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обысков в домах подозреваемых и офисе, который они занимали, были изъяты документы, компьютерная техника, флеш-карты, печати, банковские карты и мобильные телефоны, а также обналиченные деньги.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Сейчас доказано девять эпизодов противоправной деятельности фигурантов, а общая сумма ущерба составила около 6,5 миллиона рублей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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