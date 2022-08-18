Жителям Новосибирска предложили шоп-туры в Беларусь за вещами Zara, Levis и Nike

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Новосибирцев пригласили в шопинг-туры в Беларусь, где они смогут найти вещи зарубежных брендов: поездка обойдётся в 50 тысяч рублей.

Жителям Новосибирска предложили отправиться в готовые шопинг-туры в Минск: по информации туроператоров, там туристы смогут быстро отыскать вещи зарубежных брендов от Nike, Zara и Massimo Dutti до Calvin Klein, Levis и Puma.

Шопинг-туры разработаны для тех, кто не хочет тратить время на поиск необходимых вещей во множестве торговых центров столицы Беларуси, а предпочитает сразу знать о нужных точках.

По данным организаторов, минимальная стоимость тура составит 52 106 рублей, а максимальная цена равна 61 486 рублям.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как Новосибирск готовится стать новым туристическим центром Западной Сибири.