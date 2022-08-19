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общество

64-летний мужчина пропал из медучреждения в Краснообске

Фото 64-летний мужчина пропал из медучреждения в Краснообске
Фото 64-летний мужчина пропал из медучреждения в Краснообске

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Мужчина 64 лет в брюках и сандалиях ушёл из медицинского учреждения в рабочем посёлке Краснообск — его местонахождение неизвестно с 15 августа.

18 августа волонтёры поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о начале поисков 64-летнего Валерия Беликова: мужчина ушёл из медицинского учреждения в неизвестном направлении 15 августа. С этого дня его местоположение остаётся неизвестным. По информации поисковиков, мужчина мог потерять память, к тому же он нуждается в помощи врачей.

Валерий Беликов обладает худощавым телосложением при росте 180 сантиметров, у него седые волосы и глаза карего цвета.

На момент исчезновения 64-летний мужчина был одет в серую футболку, зелёно-серые брюки и серо-чёрные сандалии.

Тех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, волонтёры просят сообщить её на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или по единому номеру для вызова экстренных служб 112.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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