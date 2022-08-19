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Главный стенд «Технопрома» будет выполнен в форме синхротронной установки СКИФ

Фото Главный стенд «Технопрома» будет выполнен в форме синхротронной установки СКИФ
Фото Главный стенд «Технопрома» будет выполнен в форме синхротронной установки СКИФ

Фото nso.ru

Десять треков и 170 мероприятий пройдут в рамках «Технопрома-2022». В Новосибирской области завершается подготовка к IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022», организованному при поддержке Правительства региона. Программу мероприятия представила 19 августа на пресс-конференции заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

По словам Ирины Мануйловой, в этом году форум пройдет более масштабно, уже сегодня на сайте мероприятия зарегистрировались более 9 тысяч участников, из них более 8 тысяч гостей планируют посетить мероприятия форума очно.

«В рамках «Технопрома-2022» состоится более 170 мероприятий, а также – порядка 30 мероприятий-спутников, организовано дополнительно 6 дискуссионных площадок в выставочном зале, – рассказала замгубернатора. – На главном стенде представят модели реального оборудования синхротронной установки СКИФа, которое будет установлено уже в 2023 году. Форум «Технопром» должен стать эффективной площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным сообществом, предпринимателями, направленный на развитие конкурентоспособной отечественной экономики».

Ирина Мануйлова также отметила, что в форуме примут участие порядка 800 спикеров – это ученые, представители бизнес-корпораций, федеральных министерств и региональных исполнительных органов власти, технопредприниматели.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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