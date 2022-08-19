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Количество уголовных дел в отношении экс-руководителей "Тяжстанкогидропресса" выросло на два

Фото Количество уголовных дел в отношении экс-руководителей "Тяжстанкогидропресса" выросло на два
Фото Количество уголовных дел в отношении экс-руководителей "Тяжстанкогидропресса" выросло на два

Фото: Судебного департамента Новосибирской области

В прокуратуре Новосибирской области рассказали ещё о двух уголовных делах, которые возбуждены в отношении бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина и Виктора Арановского: количество статей УК РФ теперь три.

О новых эпизодах рассказал и. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов в беседе с корреспондентом ТАСС. Он сообщил, что были возбуждены два уголовных дела о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем. Эти эпизоды добавлены в производство к предшествовавшим ранее.

Напомним, с весны этого года фигуранты находятся под домашним арестом. Они оба обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме того, ранее на Николая Степакина было возбуждено и дело по статье «Преднамеренное банкротство».

В послужной список Виктора Арановского этот эпизод попал сравнительно недавно. Собирают следователи и доказательства по эпизоду о легализации доходов, добытых преступным путем. Всю схему махинаций на 200 миллионов корреспондент Сиб.фм ранее очень подробно описывал.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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