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На новой ледовой арене завершили нанесение акустического напыления

Фото На новой ледовой арене завершили нанесение акустического напыления
Фото На новой ледовой арене завершили нанесение акустического напыления

Фото nso.ru

На стройплощадке нового ЛДС завершен еще один из этапов внутренней отделки помещений –нанесение акустического напыления основной арены. Работы проходят в соответствии с графиком.

По данным генподрядчика ООО «ЭлинАльфа», акустическое напыление – это звукопоглощающее покрытие, которое наносится непосредственно на поверхность (потолки, стены, балки, вентиляционная система и т.д.). Для проведения массовых мероприятий это необходимый элемент внутренней отделки.

На стройплощадке ледового дворца также устанавливают кресла для основной арены. 780 кресел уже смонтировано, сегодня поступили еще порядка 500, которые оперативно устанавливаются специалистами компании-производителя – «Авангард» (г. Ижевск). Всего строителям предстоит установить 10,5 тысяч кресел.

Сегодня работы на стройплощадке ЛДС ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители практически завершили обустройство наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши. Масштабные работы ведутся по укладке брусчатки на пешеходных дорожках и асфальтового покрытия на прилегающей к дворцу территории. Реализация проекта находится на контроле региональных властей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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